Dolar/TL 5,4870 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4870 seviyesinde işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde 5,4515 - 5,5418 geniş bandında işlem gören dolar/TL, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazancıyla 5,4734'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 5,4870'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 değer kaybıyla 6,1930'dan, sterlin/TL de yüzde 0,14 azalışla 7,0605'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,13'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

Ağustos ayından sonra eylülde de cari fazla verileceğini tahmin eden analistler, bunun da ekonominin yeniden dengelenmesi anlamında oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,35 seviyesinin destek, 5,55'in ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde cari işlemler dengesinin 1,97 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentileri 1,50-2,50 milyar dolar aralığında, 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 35,69 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Cari işlemler fazlası, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar ile rekor seviyede açıklanırken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.