Dövizdeki tırmanışa Merkez Bankası'ndan açıklama

Döviz kurlarındaki hızlı tırmanış sürerken Merkez Bankası, "Gerekli adımlar atılacaktır" uyarısı yaptı. Açıklamanın ardından dövizde tırmanış durdu

Dövizdeki tırmanışa Merkez Bankası'ndan açıklama
16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:03

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

Açıklamanın hemen ardından, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşmek üzere Ak Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Açıklama öncesi 4.50 ile yeni tarihi rekor düzeylerini gören dolar, Merkez Bankası’nın açıklamasının ve Çetinkaya'nın Ak Parti'ye gittiğinin duyulmasının ardından 4.41 liraya kadar çekildikten sonra 4.43 - 4.44 lira aralığına döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #merkez bankası #dolar
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