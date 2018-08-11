Dövize böyle bakıyoruz

Dövizdeki sürekli değişim vatandaşı vurdu. Doları 5.800'den alan döviz bürolarının 6.400'ten satış yapması vatandaşı mağdur ediyor. Vatandaşın tepkisi ise 'Böyle iş mi olur? Dövizci her türlü kazanıyor. Olan bize oluyor. Onların yanına kar kalan, bizim zararımıza oluyor. Son dönemde yaşamadığımız hareketliliği ve artışı yaşadık. Hal böyle olunca, dövizcilerin kapısında yatar olduk' oldu

Gamze Geçer/Ali Budak-Türk lirasının başta ABD doları olmak üzere diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Son olarak, ABD'nin yaptırım uygulama kararının ardından Türkiye'den Washington'a giden heyetin temaslarının sonuçsuz kalması ve ABD basınında yeni yaptırımların uygulama sokulacağı yönündeki haberlerin etkisiyle dolar/TL kuru gün içinde 5,44'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi. Lira, sterlin ve euro karşısında da değer kaybetti. Euro 6,3221 TL ile rekor kırarken, sterlin de 7 TL'nin üzerini gördü. Lira özellikle dolar karşısında dalgalı kur rejimine geçildiği 2001 yılından bu yana en kötü performanslarından birini gösteriyor. Doların 6.46 liralık yeni rekoru dövizcileri hareketlendirdi. Bazı vatandaşlar ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek üzere döviz bürolarına geldi.

Çankaya'da Odak Döviz'in içinde, piyasanın hareketliliğini takip eden vatandaşlar, 5.800'den alınan doların döviz bürolarında 6.400'e satılmasına isyan ederek şu şekilde konuştu, 'Böyle iş mi olur? Döviz büroları her türlü kazanıyor. Olan bize oluyor. Onların yanına kar kalan, bizim zararımıza oluyor. Son dönemde yaşamadığımız hareketliliği ve artışı yaşadık. Hal böyle olunca, dövizcilerin kapısında yatar olduk' diye konuştu.