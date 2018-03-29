EBSO tekstil heyetinden İtalya’da ihracat hamlesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası İç Giyim ve Dış Giyim Sanayi Meslek Komitelerinin üyeleri olan tekstil ve konfeksiyon sanayicileri, Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında Avrupa’nın en zor pazarlarından biri olan İtalya’ya yaptıkları ihracat çıkartmasından hedeflerinin üzerinde bağlantılarla döndü

Ali Budak- Ege Bölgesi Sanayi Odası İç Giyim ve Dış Giyim Sanayi Meslek Komitelerinin üyeleri tekstil ve konfeksiyon sanayicileri, Avrupa’nın en zor pazarlarından biri olan İtalya’ya





İzmir-İtalya ticaret hattı

İzmir’in, 4,3 milyonluk nüfusuyla Türkiye’deki üçüncü büyük şehir olduğunu, ticaret, sanayi, tarım ve turizm şehri olduğu kadar aynı zamanda bir fuarlar ve kongreler kenti konumunda olduğunu belirten EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, ‘İzmir’de 4 büyük liman ve 12 özel yat limanı ile kentin lojistik avantajları da önem taşıyor. Ulusal ve uluslararası ticarete kazandırmayı başaran büyük bir liman kenti olan İzmir, 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, 4 teknoloji geliştirme bölgesi, 8 üniversitesiyle nitelikli istihdam ve yatırım açısından en avantajlı konumdadır. İzmir; 2017 yılı itibariyle 2 bin 600’e yakın yabancı sermayeli firma, 5 bin 500’e yakın ithalatçı ve 4 bin 900 civarında ihracatçısıyla Türkiye ekonomisinde önemli rol oynamaktadır. İzmir’in İtalya ile gerçekleşen ticaret hacimlerine bakıldığında, 2017 yılı itibariyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir hacme ulaşıldığını, İzmir’in 534 milyon dolarlık ihracatına karşılık 566 milyon dolar ithalat yapıldı. Sadece tekstil fasılları olarak rakamları incelediğimizde 68,6 milyon dolarlık ihracata karşılık 3,4 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiğini ve İzmir’in tekstil özelinde İtalya’ya karşı ticari fazla verdiğini görüyoruz. Ancak yine de rakamlar olması gerekenden daha düşük seviyede. Türkiye ve İtalya arasında özelde de İzmir ile ticaret rakamlarının gerçek potansiyeline ulaşması için planlı çalışmaların yapılması şarttır’ diye konuştu.

EBSO, örnek kurum

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) ise 1954 yılında Türkiye’nin ilk ve tek bölge odası olarak kurulup 64 farklı endüstriyel sektörde ve 5 bin aktif üyesiyle faaliyet gösterdiğini, Türkiye’nin en köklü sanayi odalarından biri olarak kamuoyunda ses getiren birçok çalışmaya imza attığını vurgulayan Demirkalkan, şöyle devam etti: Cumhuriyet’ten sonra ilk sanayi örgütlenmesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin kurumsallaştırılması, Türkiye’de ilk Teknopark’ın kurulması, organize sanayi bölgelerinin oluşturulması örneklerinde olduğu gibi ISO 9000 Kalite Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Uluslararası Akredite Olmuş Oda Sertifikası’nın alınması ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin benimsenmesi konularında da öncülük görevini üstlendi.

Yeni işbirlikleri

Söz konusu ziyaretin ardından EBSO heyeti, Milano Başkonsolosluğu tarafından ağırlanarak Milano Konsolosu Gamze Akgün ve Milano Ticaret Ataşesi Emre Orhan Öztelli ile görüşmeler gerçekleştirdi. İzmir ile İtalya arasındaki ticaret ilişkileri ve özellikle tekstil sektörünün ikili ilişkilerde oynadığı rolün ele alındığı görüşmelerde, İtalya’ya ihracatımızın artırılmasına ilişkin stratejiler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. İtalyan firmalar ile EBSO heyeti arasında ikili görüşmelerin organize edildiği toplantılara yaklaşık 20 İtalyan firmanın katıldı ve 100’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası İç Giyim ve Dış Giyim Sanayi Meslek Komitelerinin üyeleri tekstil ve konfeksiyon sanayicileri, Avrupa’nın en zor pazarlarından biri olan İtalya’ya ihracat çıkartması yaptı. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, İtalya’nın tekstil ve moda başkenti Milano’ya giden İzmirli tekstilciler, sektöre yönelik özel heyet organizasyonunu başarıyla tamamlarken, mevcut işbirliklerini pekiştirdi, geleceğe yönelik bağlantıların ilk adımlarını attı. EBSO Meclis Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz’ın girişimi ile organize edilen iş ve inceleme gezisine, ihracatlarının toplamı 100 milyon Euro’yu aşan 14 firmadan 17 tekstilci katıldı. EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan’ın başkanlık ettiği İzmirli tekstilcilerin sektörel heyet organizasyonuna Milano Başkonsolosluğu ve Milano Ticaret Ataşeliği başta olmak üzere, Milano Ticaret Odası, İtalya Dış Ticaret Derneği ve Avrupa İşletmeler Ağı üyesi olan birçok İtalyan kurum da destek verdi. Yine her iki ülke firmalarının karşılıklı ticaretinin nasıl daha fazla arttırılabileceği ve ortak üçüncü ülkelere ticaretleriyle ilgili görüş ve düşünceler karşılıklı olarak paylaşıldı.İzmir’in, 4,3 milyonluk nüfusuyla Türkiye’deki üçüncü büyük şehir olduğunu, ticaret, sanayi, tarım ve turizm şehri olduğu kadar aynı zamanda bir fuarlar ve kongreler kenti konumunda olduğunu belirten EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, ‘İzmir’de 4 büyük liman ve 12 özel yat limanı ile kentin lojistik avantajları da önem taşıyor. Ulusal ve uluslararası ticarete kazandırmayı başaran büyük bir liman kenti olan İzmir, 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, 4 teknoloji geliştirme bölgesi, 8 üniversitesiyle nitelikli istihdam ve yatırım açısından en avantajlı konumdadır. İzmir; 2017 yılı itibariyle 2 bin 600’e yakın yabancı sermayeli firma, 5 bin 500’e yakın ithalatçı ve 4 bin 900 civarında ihracatçısıyla Türkiye ekonomisinde önemli rol oynamaktadır. İzmir’in İtalya ile gerçekleşen ticaret hacimlerine bakıldığında, 2017 yılı itibariyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir hacme ulaşıldığını, İzmir’in 534 milyon dolarlık ihracatına karşılık 566 milyon dolar ithalat yapıldı. Sadece tekstil fasılları olarak rakamları incelediğimizde 68,6 milyon dolarlık ihracata karşılık 3,4 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiğini ve İzmir’in tekstil özelinde İtalya’ya karşı ticari fazla verdiğini görüyoruz. Ancak yine de rakamlar olması gerekenden daha düşük seviyede. Türkiye ve İtalya arasında özelde de İzmir ile ticaret rakamlarının gerçek potansiyeline ulaşması için planlı çalışmaların yapılması şarttır’ diye konuştu.Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) ise 1954 yılında Türkiye’nin ilk ve tek bölge odası olarak kurulup 64 farklı endüstriyel sektörde ve 5 bin aktif üyesiyle faaliyet gösterdiğini, Türkiye’nin en köklü sanayi odalarından biri olarak kamuoyunda ses getiren birçok çalışmaya imza attığını vurgulayan Demirkalkan, şöyle devam etti: Cumhuriyet’ten sonra ilk sanayi örgütlenmesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin kurumsallaştırılması, Türkiye’de ilk Teknopark’ın kurulması, organize sanayi bölgelerinin oluşturulması örneklerinde olduğu gibi ISO 9000 Kalite Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Uluslararası Akredite Olmuş Oda Sertifikası’nın alınması ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin benimsenmesi konularında da öncülük görevini üstlendi.Söz konusu ziyaretin ardından EBSO heyeti, Milano Başkonsolosluğu tarafından ağırlanarak Milano Konsolosu Gamze Akgün ve Milano Ticaret Ataşesi Emre Orhan Öztelli ile görüşmeler gerçekleştirdi. İzmir ile İtalya arasındaki ticaret ilişkileri ve özellikle tekstil sektörünün ikili ilişkilerde oynadığı rolün ele alındığı görüşmelerde, İtalya’ya ihracatımızın artırılmasına ilişkin stratejiler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. İtalyan firmalar ile EBSO heyeti arasında ikili görüşmelerin organize edildiği toplantılara yaklaşık 20 İtalyan firmanın katıldı ve 100’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.