Ege, Çin kruvaziyer tehdidinden etkilenmez

Çin'in 2020'de kruvaziyer turizmine 4-5 milyon gibi bir turistle katılması bekleniyor. 2017, hatta 2018'i kaybeden sektör, gemilerin Uzakdoğu'ya yönelmesinden çekinse de Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Akdeniz çanağının önemini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini söyledi

Çin daha bir bebek

'Fethiye'de kruvaziyer limanı iyi düşünülmeli'

Çin'in 2020'de kruvaziyer turizmine 4-5 milyon gibi bir turistle katılması bekleniyor. Bu durumun Türkiye'deki kruvaziyer turizmini etkilemeyeceğini belirten sektör temsilcileri, firmaların yeterli gemi yaptığını ve Akdeniz çanağından turistlerin kesinlikle vazgeçemeyeceklerini söyledi. Bunun dışında Fethiye'nin de kruvaziyer liman istemesi Marmaris limanını ve kruvaziyer sektörünü nasıl etkileyeceğini belirsizliğini koruyor.2020 yılında Çin'in kurvaziyer turizmine 4-5 milyon gibi bir turistle katılacağı konusunun Türkiye turizmini etkilemeyeceğini belirten İMEAK DTO Başkanı Yusuf Öztürk, 'Akdeniz çanağı kruvaziyer turizmi konusunda Karaipler ile birlikte dünyadaki en önemli merkezlerin başında gelir. Akdeniz çanağı bu özelliğini de hiçbir şekilde yitirmeyecek. Dolayısıyla Uzakdoğu'daki bu tür gelişmeler her ne kadar şu andaki gemi trafiğinin bir kısmının o bölgeye kaymasına neden olursa da yeni gemi inşası devam edecek. Kruvaziyerde sürekli yeni gemi inşası devam ediyor. Bu gemiler bittiğinde talepler de karşılanmış olacak. Zaten bütün gemiler de Akdeniz'i unutup sadece Uzakdoğu'ya çalışacak gibi bir düşüncenin de oluşmaması gerekiyor. Yeni gemilerle birlikte Akdeniz'deki gemi trafiği daha da artacak. Çünkü Akdeniz tarihten beri Uzakdoğu'nun dikkatini çekmiştir' diye konuştu.Çin'in 2020 yılında 4-5 milyon yolcuyla önemli bir alan yaratacağını söyleyen Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Özgü Anlıtemiz, 'Çin kendi potansiyelini yaratıyor ancak çok sayıda da gemi yapılıyor. Bu gelişme bütün kruvaziyer gemilerinin Çin'e poziyon alacağı anlamına gelmez. Çin pazarı kruvaziyer anlamında daha bebek ama hızlı büyüyor. Ancak oransal olarak bakıldığında ve seyahat edenlerin nüfusa oranına bakıldığında Türkiye'yle aynı oranda olduğu da ortaya çıkıyor. Dünya'da 1,6 milyar gezen turistin sadece 25 milyonu kruvaziyeri kullanıyor. Kruvaziyer yeni yeni büyüyen bir turizm alanı. Önümüzdeki yıllarda daha da artacak' ifadelerini kullandı.Turizmde kesinlikle yapılan hiçbir yatırımı gereksiz ya da boşuna yatırım olarak görmemek gerektiğine dikkat çeken Alnıtemiz, 'Yunanistan'ın bütün adalarında nerdeyse liman var. Turist çekmek için liman açılıyor. Bu önemli bir durum. Büyük ölçekli gemiler yanaşamayabilir ama Türkiye'nin de yatırım yapması gerekiyor. Kaldırıp kaldıramaması ayrı tartışılması gereken bir durum. Marmaris limanının da ne kadar etkili olduğunu bilemiyoruz. İzmir Limanı çok zorlanıyor. Kuşadası Limanı İstanbul'u geçti. Bunları da göz önünde tutmak gerekiyor. Öncelikle her şeyi rotanın belirlediğini unutmamak gerekir' dedi.Fethiye'nin de Marmaris gibi kruvaziyer turizmini istediği yönündeki talepleri hakkında ise Öztürk şu değerlendirme de bulundu: 'Her yere kruvaziyer limanı yapmanın bir anlamı yok. Belirli merkezlerde kruvaziyer limanın yapılması daha doğru. Şurada ya da burada olsun diyemem. Ancak Marmaris'te kruvaziyer limanımız varken, Marmaris-Fethiye arasında mesafe de uzak değilken, Fethiye'ye kruvaziyer limanı yapımının düşünülmesi gerekir. Fethiye'ye limanın yapılabilmesi için yolcu sayısıyla ciddi bir gemi trafiği yaratılabilmesi ve bu gelen insanlara da ülkemizi ve bölgeyi her yönüyle tanıtabileceğimiz bir durum oluştuğunda kruvaziyer limanı yapımına girilmesi gerekiyor. Eğer bunu yapamayacaksak da böyle bir limana ne gerek var.'