Ege'den ihracat rekoru!

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) her ay yeni bir ihracat rekoruna imza atıyor. EİB'nin ihracatı Mart ayında yüzde 18.4'lük artışla 1 milyar 206 milyon 53 milyon dolara yükseldi. EİB, 2017 yılı Mart ayında ise; 1 milyar 18 milyon dolar ihracat yapmıştı

EİB, Mart ayında 1 milyar 206 milyon dolarlık ihracat rakamıyla aylık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdi. EİB'nin bundan önceki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı 1 milyar 182 milyon dolar ile 2017 yılı Kasım ayına aitti.



Mart ayında Türkiye'nin ihracatı ise; yüzde 11.5'lik artışla 15 milyar 105 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.





EİB'nin yıllık ihracatı 12 milyar 458 milyon dolara yükseldi



2018 yılının Ocak - Mart döneminde 3 milyar 361 milyon dolar ihracat kayda alan Ege İhracatçı Birlikleri'nin 3 aylık ihracat artışı yüzde 23 oldu. EİB'nin son bir yıllık ihracatı ise; yüzde 12'lik artışla 12 milyar 458 milyon dolar ile tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.



Mart ayında Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan sanayi ürünleri ihracatı 692 milyon 861 bin dolar olurken sanayi ürünleri ihracatı yüzde 19 artış gösterdi. Tarım ürünleri sektörü yüzde 22'lik artışla 437 milyon 919 bin dolara çıkarken, Madencilik sektörünün ihracatı yatay bir seyirle 75 milyon 271 bin dolarda kaldı.



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 10 tanesi 2018 yılı Mart ayında ihracatını arttırma başarısı gösterirken, 2 ihracatçı birliği 2017 yılı Mart ayı performansının gerisinde kaldı.





Haşhaş tohumu ihracatının başlaması rekor getirdi



Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Hindistan'a haşhaş tohumu ithalatının önündeki engelin kalkması sonrasında yüzde 93'lük ihracat artış hızı yakaladı ve 54 milyon 109 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırarak Mart ayında ihracatını en fazla arttıran birlik oldu.





Demir çelik ihracatı zirveyi sevdi



2018 yılının girişiyle birlikte Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde zirveye çıkan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Mart ayında da 150 milyon 50 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvede yer aldı.





Zeytin ve Zeytinyağı ihracat artışında hız kesti



Yaklaşık 1.5 yıldır her ay ihracat rekoru kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ihracat artış hızı Mart ayında geçmiş ayların gerisinde kaldı. EZZİB Mart ayında yüzde 48'lik artış hızıyla 36 milyon 302 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.





Hazırgiyim ihracatı yüzde 35 arttı



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Mart ayında ihracatını, 2017 yılı Mart ayına göre yüzde 35 arttırarak 131 milyon 619 bin dolara çıkardı. Ocak - Mart döneminde yüzde 25'lik ihracat artışıyla 351 milyon dolara ulaşan EHKİB'in son 1 yıllık ihracatı ise; 1 milyar 332 milyon dolara yükseldi.





Su ürünleri ve Hayvansal mamuller ihracatı 1 milyar dolara koşuyor



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise; Mart ayında yüzde 21'lik ihracat artış hızı yakaladı ve 91 milyon 614 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği son 1 yıllık ihracatta 972 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı ve 1 milyar dolarlık hedefine ramak kaldı.





Maden ihracatı yatay seyir izledi



Mart ayında Çin'de Xiamen Fuarı'nda ve İzmir Marble Doğaltaş Fuarlarında yoğun bir dönem geçiren Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 2017 yılı Mart ayı ile benzerlik gösterdi. EMİB, 75 milyon 271 bin dolarlık yeraltı zenginliğini ekonomiye kazandırdı.





Kuru incirdeki rekor ihraç fiyatı kuru meyve ihracatını arttırdı



Kuru incir ihracatında rekor ihraç fiyatına ulaşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mart ayında ihracatını yüzde 12 arttırarak 70 milyon 383 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise; 63 milyon 993 bin dolarlık ihracata imza attı.





Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 20 arttı



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 20'lik ihracat artış hızıyla Mart ayında 62 milyon 328 bin dolar ihracat yaparken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 11 geliştirdi ve 56 milyon 332 bin dolara ulaştı.





Tekstil ihracatı geriledi, Deri ihracatı arttı





Mart ayında Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 6'lık gerilemeyle 24 milyon 6 bin dolar seviyesinde gerçekleşirken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 23'lük ihracat artış hızıyla 13 milyon 656 bin doları yakaladı.





Büyümede dünya rekoru kırdık sıra ihracatta



Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılı ihracat hedefinin 13 milyar dolar olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılının ilk çeyreğinde bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.



Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışına imza attıklarına işaret eden Ünlütürk, "Türkiye, 2017 yılında 7.4'lük büyüme rakamıyla G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Türkiye'nin bundan sonraki hedefi ihracat artışında da dünyada ilk sıralarda yer almak olacak. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bu hedefe azami katkı sağlamak en büyük hedefimiz" diye konuştu.





Almanya açık ara birinci sırada



Ege İhracatçı Birlikleri'nin Mart ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 206 milyon dolarlık ihracatta en büyük payı 142 milyon 67 bin dolarlık tutarla Almanya alırken, Almanya'ya ihracat yüzde 16 değişim gösterdi.



Amerika Birleşik Devletleri 79 milyon dolarlık ihracat tutarıyla ikinci ülke olurken, İngiltere 76 milyon dolar ile üçüncü sırayı aldı. Bu ülkeleri; 75 milyon dolar ile İspanya, 69 milyon dolar ile İtalya, 62 milyon dolar ile Fransa izledi.