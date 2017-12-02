Ege ihracatta, ülke ortalamasını ikiye katladı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kanalıyla yapılan ihracat aylık bazda rekor kırarak 1 milyar 182 milyon dolar oldu

EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, yazılı açıklamasında, birlik kanalıyla yapılan ihracatın artış oranının kasım ayında ülke ortalamasının iki katına ulaştığını belirtti.



Ünlütürk, EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin kasım ayında 78 yıllık tarihinin rekorunu kırarak 1 milyar 182 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.



Türkiye'nin kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 arttığına dikkati çeken Ünlütürk, Ege'den yapılan ihracatın ise ülke ortalamasının yaklaşık 2 katı bir performansla yüzde 29'luk artışa ulaştığını kaydetti.



EİB kanalıyla 11 aylık dönemde gerçekleştirilen ihracatın da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 10 milyar 761 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Ünlütürk, "Kasım ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin de ihracatı yükseldi. Aylık bazda tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Yıl sonu için ortaya koyduğumuz 12 milyar dolarlık hedefe ulaşacak olmanın huzurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.