Ege Vitrifiye'den 40 milyon TL'lik yeni yatırım

Seramik sağlık gereçleri markalarından biri olan Ege Vitrifiye, 40 milyon TL değerinde robot destekli yeni basınçlı klozet yatırımını hayata geçirdi. Firma, bu yatırımla sahip olduğu klozet üretim kapasitesini yıllık 150 bin adet artırmayı planlıyor

Burcu Özkan- Ege Vitrifiye ekibinin 5 ayda devreye aldığı yatırım, dünyanın vitrifiye üretiminde ulaştığı en modern teknolojiden oluşuyor. Firma, yeni robot destekli üretim makinaları sayesinde elde edeceği yüzey kalitesi yüksek, homojen ürünleri ağırlıklı ihracat pazarları için üretmeyi hedefliyor.

Ege Vitrifiye’nin yeni üretim firmasının açılışına katılan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ekonominin zorlandığı, ülke içinde yatırımların önemli olduğu bir dönemde olunduğunu söyleyerek, ‘Bu dönemde böyle bir yatırımı hayata geçirdikleri için Polat ailesine teşekkür ediyorum. Açılışı yapılan fabrikalar, bu zamanın hayrıdır. Bizim geleneğimizde de zamanın hayrına sahip çıkmak vardır ve o gayrete de bir omuz siz vereceksiniz. Bu yola çıkmış kim varsa kapımız açık. Omuz verilmesi gereken kim varsa da Vali olarak gönülden yapmayı şiar edindiğimizi belirtmek istiyorum. Yeni yatırımın yeni istihdamlar, ihracatlar ve ekonomiye katkı noktasında başarılı olmasını temenni ediyorum’ dedi.



Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ise, yeni yatırımın hayırlı olmasını diledi.

İbrahim Polat Holding CEO’su ve Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baran Demir, ‘Holding çatımızda 3 ana faaliyet konumuz var. İnşaat, sanayi ve turizm. Kardeş şirketlerimiz vasıtasıyla yenilenebilir enerji özellikle rüzgar enerjisinde faaliyet gösteriyoruz. İnaat sektöründe bugüne adar yaptığımız gayrimenkullarle ciddi bir marka olduk. En son Piyale Paşa Bulvarı’nda bir proje gerçekleştirdik. Özel sektör eliyle gerçekleştirilmiş en büyük kentsel dönüşüm projesidir. Sosyo kültürel yapıyı değiştirerek, çevreye duyarlı bir proje gerçekleştirdik. Ege Seramik bir dev bir okul. Seramik sektörünün önde gelen firmalarından birisi. Yüzde 55 civarına ihracatı söz konusu. Ege vitfiriye yüzde 68 ihracatı olan bir kuruluş. Bu sene içerisinde 75’lere çıkarma arzusu içerisindeyiz’ ifadelerini kullandılar.

Vitrifiye’de yüzde 83 yerli hammadde

Başkan Vekili Demir, Polat maden olarak Aydın’da yüzde 70 ihracat yapıldığını ifade etti. Demir, ‘Polat Turizm adı altında 3 otelimiz var. 2 İstanbul’da 1 Erzurum’da. Bir akademi gibi çalışıyor, tüm şirketlerimiz. Üst düzey yöneticiler yetiştiriyor. Biz ekonomiye nitelikli eleman yetiştirme konusunda da katkı veriyoruz. Modern teknoloji ve çağın gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Polat enerji’de türkiye’nin en büyük kapasitesine sahip. Ege vitrifiye açıldığında dünyanın en modern teknolojisinin kullanan en iyi fabrikaydı. Şu anda da teknoloji ile olan bağını koparmıyor. İtalyan ve Türk teknolojisi kullanıldı. Yüzde 40 türk teknolojisi kullanılıyor. Vitfiriye’de yüzde 83 yerli hammadde ve işçilik kullanıyoruz. Türkiye’ye katmadeğer yaratıyoruz. Yerli ve milli bir sanayiyi burada hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Yatırım zor bir iş, kaynak gerekiyor. Biz en zor dönemlerde bile yatırım yapmaktan vazgeçmedik. Bu ülke hepimizin. Kriz dönemlerinde bile yatırım yapmaktan çekinmedik. Kriz dönemlerinde bile fabrikalarımızı bile kapatmayı düşünmedik. İbrahim Polat ailesi olarak, ekonomiye katkı vermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’ dedi.



Dünyada 5’inciyiz



Ege Vitrifiye Genel Müdürü Merter Savaş, Dünya piyasasında Ege vitrifiye’nin önemli üretim ağında yer aldığını belirterek, ‘Dünyada kapasitesi yaklaşık 400 milyon adet. Türkiye dünya ve avrupa sektörde ldier ülkeler arasında. Üretim açısında Tükiye olarak dünya beşincisiyiz. Çin, Hindistan, Meksia, Brezilya ve Türkiye. Türkiye Avrupa’da lider seramik sağlık gereci üreticisi. Toplam 24 milyo kurulu kapasite ship, yüzde 90’ununu kullanıyor. İhracat yaptığı ülkele ise, italya almanya fransa italya israil’ şeklinde konuştu.

Ege Vitrifiye’nin 1994 yılında İzmir’de kurulduğunun altını çizen Merter Savaş, ‘ İzmir’de şuan 59 bin metrekarelik bir alandayız. Dünyanın sayılı teknolojiyi kullanan en modern tesislerine sahibiz. Üretim kapasitemiz 1 milyon 400 bin adet/yıl. 480 çalışanımız var. Yüzde 85’i basınçlı döküm dediğimiz modern teknoloji ile yapılıyor, yüzde 15’i ise klasik döküm. Bugünki tesismizde son teknoloji basınçlı dökümle robot teknolojilerini kapsıyor. Ürünlerin yapısı, modenrliği oldukça önemli. Ürün geliştirmeyi tasarım alarak ve fabrikamızdaki tasarım ekibimiyle yapıyoruz. Daha sonra çamur kalıp ve sır hazırlama, daha sınra şekillendirme dediğimiz döküm aşamamız var. Kırıtma ve sırlamadan sonra pişiriyoruz. Daha sonra kalite kontrolden sonra müşteriye sunuyoruz. Klozet, rezervuar, lavabo, hela taşı, lavabo ayağı ve pisuvar. Tamamlayıcı malzeme olarak cam rezervuar, gömme rezervuar, iç takımlarımız ve klozet kapaklarımız var. 120 yetkili bayimiz, 2 yapı markette de ürünlerimiz va. 110 ihracat müşterimiz var 72 ülkede. Yüzde 68 ihracat yapıyoruz. Ürünlerimizin ön plana çıkabilmesi için kalite bölgelerimiz var. Yurtdışında da ürünlerimizi farklılaştıran kalite belgelerine sahibiz. Ege vitrifiye ulaşmış olduğu kalite ile de kalite ödülleri de alıyor. Ulusal ve uluslararası fuarlarda yer alıyoruz’ diye konuştu.

Savaş, yatırım üzerine şu sözleri söyledi:

‘Bu yatırım neticesinde yıllık ilave 150 bin adet daha klozet üretmiş olacağız Üretimimizde yüzde 40 olan klozet payını yüzde 55’e çıkaracağız. Robot teknolojileri olduğu için hem birim zamanda bize tasarruf sağlayacak hem de kalite aşamasında bize farklılık katacaktır.’

ÇİMSE Sendika Başkanı Zekeriye Nazlım ise dövizdeki son dönemde yaşanan değişimlere vurgu yaparak, ‘Ülkenin kriz aşamasında olduğu ve işçilerin çıkarıldığı dönemde böyle bir yatırımın yapılması çok önemli. Yeni yatırım yeni istihdamlar yaratacak. ‘ dedi.