EGİAD'da Mustafa Aslan dönemi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'ın olağan genel kurulunda, 352 üyeden 204'ünün oyunu alan Mustafa Aslan EGİAD'ın yeni başkanı oldu. Rekabetçi ama âdil bir anlayışla güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getiren Aslan, 'Beklentileri karşılayacağız' dedi.

Burcu Özkan - İzmir iş dünyasının merakla beklediği Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) genel kurulunun sonuçları belli oldu. Derneğin 15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçildiği olağan genel kurulda, 352 üye oy kullanarak % 92.63 oranla EGİAD tarihinin en yüksek katılım oranı gerçekleştirmiş oldu. 380 aktif üyesi bulunan derneğin genel kuruluna iş dünyası temsilcileri de katılım gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve İZİKAD İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Huriye Serter de Genel Kurul'da her iki adaya destek olmak için hazır bulundu. Genel kurulda, tüzük değişikliğine de gidilerek Ege Genç İşadamları Derneği ismi, kadın erkek eşitliği ve cinsiyetsiz bir yaklaşımla Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.

14. dönemde 256 faaliyet

Genel Kurul'da açılış konuşmasını yapan 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter oldu. İlter 2016 - 2018 dönemine ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. 14. Yönetim döneminde 256 faaliyet gerçekleştirdiklerini dile getiren İlter, EGİAD'ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nun 8.55'ten 9.21'e yükseltilerek derneğin kurumsallaşmasında önemli bir başarı yakalandığına dikkat çekti. Uluslararası ilişkiler düzeyinde 32 etkinlik gerçekleştirildiğini kaydeden EGİAD Başkanı İlter, yönetim dönemi boyunca ekonomi, yönetim ve iş dünyasına yönelik çok sayıda toplantı ile Endüstri 4.0 konusunda birçok farkındalık etkinliği gerçekleştirildiğini belirtti.

2 yıllık görev

Genel kurula katılan, 352 üyeden 204'nün oyunu alan Mustafa Aslan ile birlikte EGİAD'da 15. dönem başladı. İki yıl boyunca, 2021 Ocak ayına kadar, görevde kalacak olan ekibi, yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Yüksek katılımın olduğu seçimlerin ardından 'teşekkür konuşması' yapmak için kürsüye gelen Mustafa Aslan, üyelerinin verdiği desteğe ve güvene teşekkür etti. Rekabetçi ama adil bir anlayışla güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getiren 15. Dönem Başkanı Mustafa Aslan, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Aslan, "Seçim geride kaldı. Aday sürecinde yer alan herkes arkadaşımız. Ortak projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönemde uzun soluklu iddialı, beklentileri karşılamaya dönük projelere yer vereceğiz. Her tarz projeye ve yeniliğe açığız. Gerek bütçe, gerekse üyelerin ekonomik göstergeleriyle, Türkiye'nin en güçlü genç iş insanları derneklerinden biriyiz. Ayrıca, İzmir'de en çok ses getiren kurumlarının başında gelmekteyiz. 650'yi aşkın üyemiz ve üye profilimizde yer alan yüzde 20'ye iş kadınımızla, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değişen ismimizle, dinamik gençliğimizin ve iş dünyasının sesi olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde ben üyelerimizin vereceği destekle bu gücün daha da artacağına inanıyorum. EGİAD bu seçimlerde demokrasinin beşiği olduğunu göstermiştir. Bu seçim süreci EGİAD'a güç katmıştır. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu görevi en iyisiyle yapmak için çalışacağız. İlk teşekkürüm birlikte yönetim kurulunda da yer aldığım Mahir Kaplan'a. Pazartesi itibariyle yine hep birlikte çalışmayı ümit ediyorum. Bir diğer teşekkürüm de Aydın Buğra İlter'e. Bayrağı sizden devralmak hiç kolay olmayacak. Emaneti el üstünde tutacak ve taşıyacağız. En anlamlı teşekkür de takım arkadaşlarıma. Hep birlikte yarattığımız inanç ve güven hiç eksilmeyecek. Daha da büyük işler bizi bekliyor."

"EGİAD 30" çalışma grubuyla seçime katılan Mustafa Aslan'ın yönetim kurulu listesi şöyle:

Asil Yönetim Kurulu, Mustafa Aslan, Anıl Yüksel, Elif Koç, Alp Avni Yelkenbiçer, Alper Koçak, Deniz Kuçükkurt, Feyzi Kaya, Mesut Özdamar, Muhlis Kaan Özhelvacı, Sezai Nüzhet Noyan, Yaşar Baran Kayhan.

Yedek Yönetim Kurulu, Başak Çayır Canatan, Pınar Berberoğlu, Pınar Güngör Özinan, Cem Demirci, Emre Cemal Yılancıoğlu, Fatih Mehmet Sancak, Levent Kuşgöz, Özveri Yandaş Okay, Serhat Büyükhelvacıgil, Süleyman Tutum, Yücel Koç.