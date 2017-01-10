Elektrik faturası 80 TL'yi geçene indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı ‘Serbest Tüketici Yıllık Tüketim Limiti’ yeniden belirlenmiştir

Serbest tüketici limitinin 3600 kWh‘ten 2400 kWh’e düşmesi ile aylık 80 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen Türkiye genelinde yaklaşık 8,4 milyon müşteri, ‘Serbest Tüketici’ kapsamına girmiştir. Söz konusu gelişme doğrultusunda yeni yıldan itibaren Aydem ve Gediz Elektrik müşterileri, indirimli elektrikten ve çok özel avantajlardan faydalanmaya başlayacaktır.



İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde görevli elektrik tedarik şirketleri olan Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş., düzenleyici Kurum tarafından alınan yeni karar sonrası, yıllık 2400 kWh ve üzerinde elektrik enerjisi tüketen müşterilerine indirimli elektrik sağlayacaktır.



Müşterilerine indirimli elektrik fırsatından yararlanma çağrısında bulunan Aydem ve Gediz Elektrik Satış Müdürü Hayrettin Üçüncü, konuyla ilgili görüş ve önerilerini şu şekilde dile getirdi: “Belirlenen yeni limit ile sanayi ve ticarethane müşterilerimizin yanı sıra mesken müşterilerimizin daha geniş bir kesimi indirimli elektrik fırsatından yararlanabilecektir.



Enerji danışmanlarımız, bu müşterilerimizi ziyaret ederek hem bilgi vermekte, hem de müşterilerimizin talepleri doğrultusunda indirimli elektrik almaları için ikili sözleşme yapmaktadır. Ayrıca ilgili müşterilerimizin en yakın Müşteri İlişkileri Merkezlerimize (“MİM”) başvuruları halinde de bu fırsattan yararlanabileceğini duyurmak isteriz.”



İndirimli elektrik kullanmak isteyen müşterilerin aboneliklerini üzerlerine almaları gerekliliğine ve söz konusu işlemin oldukça basit ve kısa süreli bir işlem olduğuna değinen Üçüncü, müşterilerimizin gerekli evrak listesine web sitelerimiz üzerinden ulaşabileceklerinin altını çizdi.



Müşterilerin almış olduğu hizmet kalitesinde hiçbir değişiklik olmadığına da değinen Üçüncü, bu kapsamda yapılacak sözleşme sonrası indirim yansıtılarak düzenlenmiş faturaların Şirketlerimiz tarafından ilgili müşterilere gönderileceğini belirtti.



EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın "Abonelik sözleşmeleri dikkatle okunmalı ve imzalanmalı. Vatandaşlarımız, tedarikçisini titizlikle seçmeli ve kendi tüketim alışkanlıklarına uygun sözleşmelerin altına imza atmalı." sözlerini hatırlatan Üçüncü, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerekliliğini vurguladı. Üçüncü, piyasada yaklaşık iki yüz adet elektrik tedarik şirketi bulunduğuna ve rekabetçi bir piyasanın, hem sektöre hem de elektrik tüketicilerine çok büyük fırsatlar sağlayacağına işaret etti.



İndirimli elektrik fırsatından faydalanmak isteyen Aydem ve Gediz müşterilerinin, Müşteri İlişkileri Merkezlerini ziyaret etmeleri, www.aydem.com ve www.gediz.com web sitelerinden başvuru yapmaları, [email protected] ve [email protected] mail adreslerinden ya da 0850 800 0 186 numaralı İletişim Merkezine talepte bulunmaları yeterli olacaktır.