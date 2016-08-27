Emeklilerin durumu

'Bayram öncesi yatırılır'

Maaşlar yetmiyor

Bu yıl Kurban Bayramı'nın memurlara maaş ödeme günü olan 15 Eylül'ü içine alması, işçi emeklilerinde de 17 Eylül grubunun idari izne denk gelmesi hem memur hem de emeklilere bayram öncesi erken maaşın önünü açtı. Hükümet, maaşlar için teknik çalışmalara başladı. Çalışmaya göre, memurlara 15 Eylül yerine, bayramdan önceki son iş günü olan 9 Eylül Cuma günü maaş ödenmesi planlanıyor. Aksi halde memurların Ekim ayına ilişkin peşin maaş ödemesi 16 Eylül Çarşamba gününe sarkabileceği gibi, bu tarihin idari tatil sayılacak olması nedeniyle ödemenin 19 Eylül Pazartesi gününe kalması gerekecek. Bu yıl Kurban Bayramı 12, 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerine denk geliyor. Ancak hükümetin turizmi teşvik etmek için 9 günlük tatil sözü vermesi nedeniyle idari izni de içine alan bayram tatili 10 Eylül Cumartesi günü başlayıp 18 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek. Dolayısıyla memurlara maaş ödemesi için en uygun tarih 9 Eylül olarak görünüyor.İşçi emeklilerinden 17 Eylül Cumartesi günü aylığını alacak olan ilk gruba normal şartlarda 16 Eylül Cuma günü aylığının ödenmesi gerekiyor. Ancak Başbakan Binali Yıldırım Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını önceden açıkladığı için 16 Eylül idari izin gününe denk gelecek. Bu durumda da 17 Eylül'de aylıklarını alacak tüm emeklilerin maaş günü otomatik olarak bir önceki haftanın Cuma günü olan 9 Eylül'e, yani bayram öncesine kayacak. Böylece bu grup ister istemez bayramdan önce aylıklarını almaya hak kazanmış olacak. Hükümetin emeklilerden sadece bir gruba bayram öncesi erken maaş ödeyip geri kalan 9 grup işçi emeklisi ve 4 grup Bağ-Kur emeklisini dışarıda bırakması beklenmiyor. Dolayısıyla memurlarla birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerine en geç 9 Eylül tarihinde, yani bayram öncesinde erken maaş ödenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.nın bayramdan önce yatırılıp, yatırılmayacağı konusunda hükümet tarafından henüz bir açıklama yapılmadığını söyleyen Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Demir Salih Yenidoğan, 'Emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılmasıyla ilgili bir söylenti var. Ancak hükümet hala bu konuda net bir açıklama yapmadı. Zaten yapılsaydı genel merkezimiz de bu konuda bizi bilgilendirirdi. Daha önceki zamanlarda da bu olmuştu ve bayramdan önce maaş ödenmesi yapılmıştı. Bu bayram öncesi de yatırılacağını düşünüyorum' diye konuştu.Kurban Bayramı öncesi bu durumun netleşmemesinin emeklileri zor durumda bırakıp bırakmadığını sorduğumuz Yenidoğan, şöyle konuştu: Bayramdan önce verilmesi bir yerde çok güzel. Bayram öncesi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ancak bu erken alma da diğer ayın maaşını geç almamıza neden oluyor. 40-45 gün beklemek zorunda kalıyoruz. Bu bir yerde daha kötü oluyor. Bu konuyu vatandaşlarımıza anlatamıyoruz. Gerçi vatandaş da haklı. Zaten aldığı maaş yetmiyor. Bayram öncesi de alıp, ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Zaten bayrama da parasız girmek istemiyor. Bir de bayramlarda daha çok masraf oluyor. O nedenle de bayramdan sonraki maaşımıza kadar ciddi parasızlık yaşıyoruz.Emeklilere 1 seferliğe mahsuben verilen yüz liranın çok iyi olduğunu ama yetersiz de olduğunu belirten Yenidoğan, 'Günümüzde yüz lira nedir ki? Domatesin bile kilosu 3 lira oldu. Emekliye aldığı maaş yetmiyor. Bu konuda genel merkezimizin de çalışmaları var. Özellikle banka promosyonları konusundaki çalışmalar tamamlanıp, anlaşılabilirse bizler için çok iyi olacak. İşte zamana bıraktık. Bakalım sonuçlar inşallah olumlu olacak. İntibak Yasası konusunda bir girişim oldu ama hükümet geri çevirmişti. Bir de bu süreçte yaşanılan darbe girişiminden dolayı bu konularda bir şey yapılamıyor. Zaten darbe girişimi ülkemize çok kötü zarar verdi. Bakalım şu kötü günleri tam anlamıyla atlattıktan sonra emeklilerinde sorunları çözüme kavuşturulacak' dedi.