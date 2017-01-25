Emekliye promosyonda yeni gelişme! Özel bankalar devrede

Emeklilere promosyanda özel bankalar harekete geçti. Emeklileri kaptırmak istemeyen bu bankalar promosyon tutarını yükseltti

Son bir yılın en çok konuşulan konularından biri de emeklilere promosyon oldu. Yaklaşık bir yıl süren promosyon görüşmeleri sonrası müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım vermişti. Kamu bankaları emeklilere 3 yıllık dönem için 300 ile 450 TL arasında promosyon ödemeyi kabul etmişti.



Özel bankalar ise maaşını kendisinden alan emeklileri kaptırmak istemiyor. Bu yüzden özel bankaların da promosyon tutarını yükselttiği ve emeklilere 600-900 TL arası promosyon önereceği öğrenildi. Emeklilerin promosyon almak için ise şubat ya da en geç mart ayını beklemesi gerekiyor.



Emekliler bankalardan bir tek promosyon da almayacak. Alınan bilgiye göre emeklilere maaşın tamamını ATM'den tek seferde çekebilme imkanı da sunulurken, aynı zamanda bu hesap için emeklilerden hesap işletim ücreti de alınmayacak. Emekliler hangi banka ile anlaşma sağlarsa da o bankadan maaşını alacak.