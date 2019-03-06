Ender Yorgancılar: Alın teri değil akıl teri zamanı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Bugün teknoloji ve yazılım şirketleri dünyanın en değerli markaları. Bunların öne çıkması ve Ar-Ge harcamalarında ilk sıralarda yer alması, tesadüf olmasa gerek. Neden? Çünkü akıl terini teknolojiyle birleştirerek fark yarattılar. Başarı, fark yaratmaktır" dedi.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğunun bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ve iş dünyasından isimlerle öğrencileri buluşturan Zirve'19 etkinliği, Selçuk Yaşar Kampusu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, gençlerle hem deneyimlerini paylaştı hem de gelecek hedefleri konusunda önerilerde bulundu.

Aklın önemi

Sanayi 4.0 süreci ile birlikte her şeyin akıllısını konuşur hale geldiğimizi belirten Yorgancılar, "İş yapış şeklimizden yönetim anlayışına kadar tüm süreçlerimizi etkileyen 'Sanayi 4.0' bizleri dijital bireylere, dijital fabrikalara, dijital şehirlere dönüştürmekte. Bu dijital dönüşüm, doğru hamlelerle bize de yeni fırsatlar yaratacak. Ama eyleme geçmek zorundayız. Alın terini, akıl teri ile birlikte kullanamayan için zor bir süreç. Peki gençler, buna hazır mısınız? Kendinizi nasıl yetiştiriyorsunuz? Aldığınız eğitim dışında, zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendinizi geleceğe hazırlıyor musunuz? Bu soruların cevaplarını arayın. Robotlar, sizin belki de meslektaşınız olacak. Belki de sizin astlarınız olacaklar. Hazır mıyız? Hazır mısınız? Amazon, Apple, Google, Microsoft, Samsung. Her biri dünyanın en değerli markaları. Teknoloji şirketlerinin öne çıkması ve Ar-Ge harcamalarında bu markaların ilk sıralarda yer alması, bir tesadüf olmasa gerek. Neden? Çünkü, akıl terini, teknolojiyle birleştirerek fark yarattılar. Alın terini, akıl teri ile birleştirerek, gerçek değer yaratanlar, başarıyı yakalayanlardır. Hedefinizden asla vazgeçmeyin. Sabırlı, açık, güven veren kişilik ve çalışkanlıkla asla kaybetmezsiniz" diye konuştu.

Yüksek teknolojili zamanı

170 milyar dolarlık ihracatımız olduğunu ifade eden Ender Yorgancılar, "100 dolarlık ihracatımızın 67 - 68 dolarını ithal ediyoruz. Bizim en büyük kaybımız burada. 2008 yılında 1,5 dolar olan kilogram değeri 2018'de 1,30 dolara geriledi. Sebebi ne? Biz yüksek teknolojili ürün yapamıyoruz. Orta teknolojili yapıyoruz. Örneğin; 1 milyar 137 milyon dolarlık oyun yazıp ihraç etmişiz. Burada sıfır maliyet, yüzde 100 yerli, tamamı bizim hanemize yazıyor, hiçbir bağımlılığımız yok. Keşke bu 10 - 20 - 30 olsa. Eğitimin neden çok önemli olduğunu vurgulamak istediğim nokta bu. Eğer ihracatta 100'ün 25 – 30 dolarını ithal eden olsak, cari açık problemimiz ortadan kalkar. Bu da eğitimle olacak. Yüksek teknoloji üreten eğitimi alacak, uygulayacak olan sizlersiniz. Büyük düşünmek lazım, heyecan duymak ve yaratmak lazım. Çünkü heyecan duyulmayan hiçbir iş başarılı olmuyor. Hayal edin, hata yapın, ama korkmayın?" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Önce Eğitim 4.0

İleri teknoloji ihracatının, imalat ürünleri ihracatı içindeki payının Türkiye'de yüzde 3'lerde iken, dünya ortalamasının yüzde 18'lerde olduğunu kaydeden Yorgancılar, "Bunun için eğitim sistemimizin sanayi 4.0'ın altyapısını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini, ilkokullarımızdan başlamak üzere kodlama eğitiminin zorunlu olmasını, geleceğin mesleklerine yönelik bölümlerin açılmasını uzun süredir talep ediyoruz. Bizim Sanayi 4.0'dan önce Eğitim 4.0'ı yapmamız lazım. En büyük ihtiyacımız olan eğitim 4.0'dır. Eğitim 4.0 ile yetenekleri ve yaratıcılığı destekleyecek hızlı bir dönüşüme, girişimcilik ruhunu destekleyecek çözümleri arttırmaya, uygulamaya ihtiyacımız var. Girişimcilik, fırsatları görebilmek, analiz edebilmektir. Bugün bir fikriniz varsa, sermayeniz yoksa bu fikri hayata geçirecek size sermaye desteği verecek yeni bir modelle start-up olarak veya melek yatırımcılarla yola devam edebilirsiniz. Para yok diyen 'olmazcı'ları, enerjinizi tüketenleri hayatınızdan uzaklaştırın. Atak olun, güven sağlayın, pes etmeyin. Robert Bosch'un 'İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim' sözünü unutmayın" dedi.