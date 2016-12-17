Esnaf sicil affı müjdesine temkinli

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çek veya senedini ödeyemeyen, banka borcu olan firmalara yeniden yapılandırma hakkı getirerek sicillerini temizleme olanağı verdiklerini söyledi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu konunun meclise getirilmesinden dolayı memnun olduklarını ama daha önce getirilen sicil affının uygulanmasını bankaların engellediğini bu kanunun bankaların uygulanması için önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Aykut Polatlı - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin 'Ticarette beyaz bir sayfa açılacak' sözleriyle duyurduğu, sicil affı düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Tasarıda yer alan düzenlemeye göre, sicil affının uygulanması için belli kriterler aranacak. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 6 ay içinde borç ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlar sicil affı kapsamına girecek. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, sicil affından yararlanan gerçek ve tüzel kişilere kullandırdıkları kredilerden dolayı cezai sorumluluk taşımayacak.

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, bankaların daha önce ilan edilen sicil affı kanunlarına riayet etmediklerini bunun sonucunda birçok esnafın bankalardan eli boş döndüğünü belirterek uygulanması noktasında denetimlerin yapılması gerektiğini belirtti. Başkan Mutlu, 'Olumlu bir gelişme. Yapılan işlem doğru bir uygulama ama önemli olan bunun uygulatılmasında. Daha öncede sicil affı getirilmiş ama bankalar sicil affını pek dikkate almıyorlardı. Önemli olan sicil affının kanunun çıkarılması değil bunun uygulanması esas. Sicil affı daha önce ödemelerinde aksaklık yapanın bankacıların sistemi açtığı ve gördüğü halde bir mazeret uydurup kredi vermekte imtina ediyorlardı. Seçil affı yeniden gündeme geldi, tamam ama önemli olan bunun uygulanması. Ben bu affın uygulanacağını ve daha önce uygulanmayan bu yeni çıkan kanunla uygulanacağını düşünüyorum' dedi.

