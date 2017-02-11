Esnafa çağrı: Son gün 25 Şubat

750 bin esnafa çağrı yapan Maliye Bakanı Ağbal, "8 bin liraya kadar kazançlarından vergi almayacağız. 25 Şubat'a kadar beyanname vermeyen hakkını kaybeder" dedi

Milyonlarca mükellefe sağlanan vergi borç yapılandırması kolaylığının ardından Maliye'den 750 bin esnafa beyanname çağrısı geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, şubat ayının basit usul mükellefleri açısından vergi beyannamesi verme ayı olduğunu belirtti.

Son gün 25 Şubat

"25 Şubat'a kadar 750 bin esnaf basit usul beyanname verecek. Beyannamesini verenlerin 8 bin liraya kadar kazançlarından vergi almayacağız dedik. Bu ilk uygulama yılı. Anladığım kadarıyla muhasebeciler bilgilendirmiyor." Devlet olarak basit usulde vergilendirilen esnaflara kazanç istisnası sağlandığının altını çizen Maliye Bakanı Ağbal, "Diyelim 20 bin lira kazanç elde etmiş, 8 bin lirasını dışında bırakıyoruz. Bu esnafımız 8 bin liradan 1.200 lira vergi ödemeyecek. Dolayısıyla bizim küçük esnafımızın beyan ettiği kazanç düşük. Muhasebecileriyle konuşsunlar. Bu fırsattan yararlansınlar. Beyannamesini vermezlerse hakkını kaybederler" dedi.Maliye Bakanı Ağbal, tüccara, esnafa 5 puanlık indirim yapıldığı ve bordrolu olanlara yapılmadığına yönelik eleştirilerin ise haklı olmadığını söyledi.'Tüccara, esnafa 5 puan indirimi yapıyorsunuz, bordro mahkumlarına niye yok' diyorlar denildiğini aktaran Bakan Ağbal "2008'den bu yana çalışanların vergisinde peşin ödeme imkanı yapıyoruz. 2008'de asgari geçim indirimi uygulaması başladı. Bu uygulama nedir? Bir çalışanın normalde yüzde 15 vergisi hesaplanıyor" diye konuştu. Maliye Bakanı Ağbal, bu yıl bekar birinin vergisinden bin 600 Türk Lirası düşüldüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu: "1.376 lira vergi alıyorum. Her türlü vergi yükümlülüğünü yerine getirene 5 puan indirim. Bu olayda oran yüzde 53 indirim yapılmış durumda. Evli, eşi çalışmayan, üç çocuklu birinin ödenmesi gereken vergi 2 bin 976 lira. Tahsil ettiğim tutar 256 lira. Peşin ödeme indirimi vazgeçtiğim vergi 2 bin 719 lira. Yüzde 91 vergiden vazgeçiliyor. Karşı cephe farklı bir kampanya ile algı üretiyor."