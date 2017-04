Et fiyatlarına müdahale, üreticiyi tedirgin etti

Manisa Damızlık Sığır Y et iştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahalesinin üreticilere zarar verdiğini söyledi.



KUZU AZALDI, FİYATLARI ARTTI

Et fiyatlarında artışla birlikte Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahalesi, üreticileri tedirgin etti. Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, müdahalelerin kasaplara değil, üreticilere zarar verdiğini söyledi. Üreticinin maliyetine dikkat çeken Kırlıoğlu, "Maliyetler yüksek, yükselişin önüne geçilemeyeceğini düşünüyorum. Karkas ette kiloda 25 lira çok pahalı bir rakam değil. Bizim maliyetlerimiz yüksek. Hükümet mazotun yarısını destekleyecekti ama şimdi 2018'de destek verilecek diyorlar. Bizim en büyük maliyetimiz akaryakıt. Yemin yüzde 60-70'i yurtdışından dolarla geliyor. Girdi fiyatları yüksek olduğu için maliyetin düşeceğini zannetmiyorum. Bu zamana kadar yurtdışından pompalayarak işi geçiştiriyorlardı. Dolar ve euro da yüksek olduğu için önüne geçileceğini düşünmüyorum. Fiyatları üreticiler düşürse bile marketlerde ve kasaplarda düşmüyor. Bu yıllarca böyle oldu. Üretici 22 liraya düşürse bile önemli olan vitrin fiyatının düşmesidir. Geçmiş dönemlerde hükümetin müdahalelerinde her zaman üretici zarar gördü, üretici fiyatları düştü. Kasap fiyatları düşmedi. Yemde KDV düşürüldü, hemen yem fiyatları yükseltildi. Üreticiye bir katkısı olmadı. Maliyetler düşürülürse ve dişi hayvan kesimi azaltılırsa hayvan varlığımız artabilir ve ülkemiz et yönünden açığı kapatır" diye konuştu.Piyasada kuzunun azaldığını söyleyen Kırlıoğlu, çobanların mesleği terk ettiğini dile getirdi. Kırlıoğlu, "Kuzumuz azaldı. Maliyetler yüksek, üretim kolay değil. Çobanlar mesleği terk ediyor. Koyun yetiştiriciliği zor bir sektör. İnsanlar sektörden çıkıyor. Güneydoğu'da da terörden dolayı yaylalarda çok fazla yetiştiricilik olmuyor" dedi.Üreticinin dana etinin kilosunu 24-25 liradan sattığını kaydeden Kırlıoğlu, kuzu etinin de 32 liradan satıldığını söyledi. Kırloğlu, kasaplarda ise kuşbaşı dananın 43 lira, kuzu kemikli etin 43 lira, kuzu kuşbaşı kemiksiz etin 58 lira, dana bonfilenin 70 liradan satıldığını kaydetti.