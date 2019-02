Fadıl Sivri: İzmir'e tek bir elbise biçmek mümkün değil

ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, İzmir'in şehircilik anlayışının, kenti Akdeniz çanağının önemli bir yapıtaşı haline getirmesini ümit ettiklerini ifade etti. İzmir'e tek bir elbise biçmenin mümkün olmadığını belirten Sivri, İzmir'in sadece turizm veya doğal güzellikleriyle anılamayacağını, birçok alanda birbirini besleyen özellikleriyle dünya lideri olmaya aday bir şehir olduğunu belirtti.

Burcu Şahin - Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla ESİAD üyelerini bir araya getirerek, adayların projelerini anlatabilecekleri ve üyelerin görüş, öneri ve sorularını iletebilecekleri bir platform yaratmayı amaçladıklarını söyleyen ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, İzmir'in şehircilik anlayışının, kenti Akdeniz çanağının önemli bir yapıtaşı haline getirmesini ümit ettiklerini ifade etti. İzmir'e tek bir elbise biçmenin mümkün olmadığını belirten Sivri, İzmir'in sadece turizm veya doğal güzellikleriyle anılamayacağını, birçok alanda birbirini besleyen özellikleriyle dünya lideri olmaya aday bir şehir olduğunu belirtti. Sivri, "Artık lider kentler sadece altyapı ve tarihleri ile değil, aynı zamanda bilime ve sanata katkılarıyla, kültürel zenginlikler anlamında içerik yaratan, bilgi üreten her türlü paylaşım ortamını destekleyen, ürettiği bilgiyi katma değere dönüştüren akıllı şehirler olma özellikleriyle yarışıyor. Akıllı şehir fikri sadece hizmetleri dijitalleştirme olarak algılanmanın ötesinde, bireyin verimliliğini artıran, ilham veren, inovasyona temel girdi teşkil eden ortamları kapsıyor" diye konuştu.

İnsana odaklı belediyecilik anlayışı

Bugünün koşullarında ekonomik büyümenin teknoloji, yetenek ve hoşgörünün bir araya gelmesiyle gerçekleştiğine dikkat çeken Sivri, İzmir'i marka şehirler arasında görmek için bakış açısını buna göre şekillendirmenin önemine değindi. Etrafıyla kurduğu yerel koalisyonlarla bölgeyi sürükleyen, öncülük eden, hinterlandını destekleyen, küresel olarak da çevresindeki lider kentlerle işbirliği içinde dünyayla entegrasyonu ile gündeme gelen, etki alanı giderek genişleyen bölgesel şehirlerden bahseden Sivri, "Şehrin kümelenme yapısı ve teknoloji geliştirme alanlarıyla üretim ve bilim kurumlarının iş birliği ve ekosistemin uçtan uca entegrasyonu önemli. İzmir, iklim değişimiyle mücadele etmeye yönelik teknolojilerin, yenilenebilir enerjinin, medikal teknolojilerin, biyoteknoloji ve yüksek katma değerli kimya-nano teknolojilerinin merkezi olabilir. Bu potansiyelin gelişimi için en gerekli gördüğümüz nosyonlar, kentin amaçları için bir araya gelmiş uzlaşma kültürüne sahip kurumlar, uzun vadeli küresel rekabetin gereklerini hedef edinmiş bir stratejik plan ve tamamen insana odaklı karşılıklı iletişim ile iyi yönetişim anlayışıyla halkı vatandaşı kucaklayan bir belediyecilik anlayışıdır" dedi.

21. yüzyıl için oy istiyorum

İzmir ile ilgili projelerini Egeli iş insanlarıyla paylaşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in Ege ve Anadolu'nun merkezi olduğunu söyledi. Dünya nereye doğru gidiyor, Türkiye nerede olacak ve bu noktada İzmir'in rolü ne olacak, sorularından yola çıkarak projeler ürettiklerini ifade eden Zeybekci, "İzmir'de şehre yakışmayan problemler var. Sabit nüfusu dört buçuk milyon olan bu şehrin katı atık derinliği, 100 metre yüksekliğe ulaşmış. Bu şehirde hava ve gürültü kirliliğiyle ve ortalama bir yere ulaşabilmekle ilgili trafik standartları İstanbul ve Ankara'nın negatif anlamda çok üzerinde. Yetişmiş genç beyinlerimiz bu şehirde istihdam edilmiyor. Çünkü sanayi, üretim, teknoloji, tarım ve enerjiyle ilgili yeni iş alanları üretilmiyor. Bu şehirde yeni organize sanayi bölgeleri üretmek, yeni turizm alanları planlamak yerel yönetimin sorumluluğudur" dedi.

28 kavşak projesi

Yeni kent kavramı ve yeni kentlerin oluşturulması için çalışacaklarını ifade eden Zeybekci, göreve geldikleri gün itibariyle köprülü 28 kavşak yapacaklarını söyledi. İmar barışı ile ilgili İzmirlilerin istemediği hiçbir şeyi yapmayacağını belirten Zeybekci, "İzmir'in arka sokaklarına doğru gidersiniz çarpık kentleşme örneklerini görürsünüz. Hava kirliliğinin arttığı, trafiğin her an kitlenme noktasına geldiği, çocuklarımızın sıfır parklarının olduğu, sıfır spor salonlarının olduğu bir çarpık yapılaşma içindeyiz. İnsanlar çaresizlikten gelmişler ve oraya farklı farklı yapılar inşa etmişler. Bizim bu şehirde merkezdeki yoğun baskıyı azaltmak için şehir içinde deyim yerindeyse üç şehir kurmamız gerekiyor. Kuzey, doğu ve güneyde 150 bin ile 200 bin arasında her türlü altyapı sıkıntısı giderilmiş tüm sağlık, eğitim ve eğlence gibi birçok konunun planlanmış olduğu şehirlerden bahsediyorum. Sizler şehrin geleceğine tarafsınız. Sizden oy istemeye gelmedim, siz kentin kanaat önderlerisiniz. Biz size hizmet edeceğiz. Oyunuzu İzmir'e, 21. yüzyılın şehrine verin" diye konuştu.

Yazı da tura da İzmir'e kazandırır

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise yaptığı konuşmada "AK Parti yüksek profilli adaylar göstererek İzmir'i onurlandırıyor. Nihat Zeybekci'nin bakanlık dönemlerinde karşılaştığımızda İzmir'in sorunları hakkında görüşlerimizi belirtirdik ama bu sıkıntılar makro olarak bilinirdi. Şu anda Nihat Zeybekci bu sıkıntıları artık mikro detaylarına kadar biliyor. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir kazançtır. Yazı atsak da biz kazanacağız tura atsak da biz kazanacağız" dedi.