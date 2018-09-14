Faiz arttı dolar düştü

Merkez Bankası'nın politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmesinin ardından, dün sert düşen dövizler, yeni güne de düşük düzeylerden başladı

Faiz arttı dolar düştü
14 Eylül 2018 Cuma 09:31

Erken işlemlerde;

     - dolar 6.06 düzeyine kadar indikten sonra, 6.08 - 6.09 lira aralığında,

     - euro 7.09 lira düzeyine kadar indikten sonra, 7.11 - 7.12 lira aralığında,

     - sterlin 7.95 lira düzeyine kadar indikten sonra, 7.98 - 7.99 lira aralığında hareket ediyor.

Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri izlenecek. Banka ve aracı kurum analist ve ekonomistleri, cari işlemler açığının Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den çok düşüşle 1.8 - 2.00 milyar dolara inmesini bekliyor.


Kaynak: DHA
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