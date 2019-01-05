Gıda enflasyonunu ithalat ve düşük verim yükseltti

TÜİK, gıda enflasyonunun, enflasyon oranının üzerinde olduğunu açıkladı. Konuyu değerlendiren İzmir Ziraat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ela Dalçam, "Döviz artışına paralel olarak tarım ürünleri enflasyonu yükseldi" şeklinde konuştu.

Şefika Bal - Türkiye İstatistik Kurumu aylık ve yıllık olarak gıda fiyatlarındaki enflasyonu açıkladı. Verilere göre gıda enflasyonu yüzde 25,11 rakamlarını gösterirken, enflasyon ise 20,30 seviyesinde seyrediyor. Gıda enflasyonunun, enflasyon üzerine çıkma sebebi olarak artan yüksek girdi fiyatları, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak tarımsal üretimin azalması gösterildi.

Arz da düştü

İzmir Ziraat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ela Dalçam, gıda enflasyonunun enflasyon üzerinde seyretmesi hakkında, "Türkiye'nin tarım ürünlerinde ana kalemler olan hububat, kuru bakliyat ve pirinç gibi gıda ürünlerinde önemli miktarda ithalat yapıldı. Bu ithalat nedeniyle ve 2018'deki döviz artışına paralel olarak tarım ürünlerinin enflasyonu göreceli olarak yüksek rakamlarla karşımıza çıktı" diye konuştu.

Ayrıca tarımsal üretimde yaşanan verim düşüklügü ile ilgili konuşan Ziraat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ela Dalçam, "Soğan, patates gibi tüketim kaleminde önemli rol oynayan ürünlerde yaşanan verim düşüklüğüne bağlı olarak arzda bir düşme yaşandı. Arz düşmesi de fiyatların yükselmesine ve tarım ürünlerindeki enflasyon baskısının artmasına yol açtı" sözlerini kaydetti.