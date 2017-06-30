Hazır giyimde Avrupa'nın üç tedarikçisinden biriyiz

Avrupa'nın en büyük üç tedarikçisinden biri olan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, İngiltere'nin başkenti Londra'da 27-28 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenen Fashion SVP Fuarı'nda yeni koleksiyonlarını İngiliz ve Avrupalı ithalatçılara tanıttı

Türkiye'nin hazır giyim ihracatında 2 milyar 28 milyon dolarlık tutarla Almanya'nın ardından ikinci büyük ihraç pazarı olan İngiltere'deki en önemli moda fuarı olan Londra Fashion SVP Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üstlenirken, Türk hazır giyim sektörü, 12 firma ile fuarda yerini aldı.



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Yeni Tasarımcı Ödülünü Dilara Karaca kazandı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım Komitesi Başkanı Elvan Ünlütürk, 'Kazançlı Tedarikçi ve Alıcı İlişkilerinin Oluşturulması' başlıklı bir sunum yaptı. Ünlütürk, hem tedarikçilerin, hem de ithalatçıların ticarette kazançlı çıkmasının formülünü verdi.Seminerde tedarikçi ve alıcıların daha fazla uyum içerisinde ve etkin çalışabilmeleri için kritik noktaların altını çizen Ünlütürk, 'Tedarikçiler olarak kendimizi alıcıların yerine koyarak, tüketiciyi anlamak için çaba sarf ediyoruz. Tüm organizasyonlarımızı alıcıların isteklerine göre uyarlıyoruz. Alıcılar da tedarikçilere çok iyi ve hatasız bilgi aktardığı takdirde iki tarafında kazançlı ve mutlu olduğu bir sistem ortaya çıkıyor. Türkiye'den tedarikçi arayışınızda Ege İhracatçı Birlikleri sizi doğru tedarikçiyle buluşturacak kontak' diye konuştu.Üretilebilirlik ve maliyet konularında yapılan elemelerin ardından New Designer Awards ödülü EİB 12. Moda Tasarım Yarışması finalistlerinden Dilara Karaca'nın oldu.Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile Fashion SVP Fuarı'na; Mosi Tekstil, Version, İya, Tuline, Egedeniz Tekstil, Öz-Simge Tekstil, Leana Tekstil, Tayra Tekstil, Ral Tekstil, KGB Çorap Tekstil, Fıratteks, Yılmaz Konfeksiyon firmaları katıldı.