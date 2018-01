Hedef, İzmir’e 200 bin Japon turist

Japonya Acentecileri Birliği (JATA) yöneticileri ile bir araya gelinen toplantıda konuşan İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir’e daha çok Japon turist çekmek istediklerini belirtirken JATA CEO’su Jungo Kikuma, Türkiye’ye gelecek turist sayısını 200 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi



İzmir’de her şey var

Hedef 200 bin Japon turist

Japonlar, Türkiye’yi seviyor

‘Rotaları artıracağız’

‘Japonya, odak ülkemiz’

- İzmir Ticaret Odası üyeleri ve Japonya Acenteleri Birliği (JATA) yöneticileri, İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş , İzmir’de Japon turist leri ağırlamak istediklerini belirterek, Japon turistlerin tercih ettiği kültür turizminde İzmir’in önde geldiğini vurguladı. JATA CEO’su Jungo Kikuma ise 2019 yılını Türkiye ve Japonya turizm etkileşim yılı ilan edeceklerini söyledi.JATA ile yakın ilişkileri olan bir kurum olduklarını ifade eden Demirtaş, ‘İzmir Ticaret Odası olarak iki kez JATA’nın düzenlediği turizm fuarlarına katıldık. 2018’de de JATA Turizm Fuarı’na katılacağız. Amacımız Japon turistleri kentimizde ağırlamak. Bu ziyaretlere o yüzden çok önem veriyoruz. Çünkü, Japon turistlerin aradığı her şey İzmir’de var. Doğasıyla, kültürel mirasıyla, gastronomisiyle kentimiz gerçekten eşsiz bir coğrafya. Japon turistler gittikleri her yerde daha çok kültür turlarını tercih ediyorlar. İzmir’de çeşitli kültür turları düzenleniyor. İzmir’de 2016 yılında kruvaziyer ile 550 bin yolcu geldi. Terör ne zaman nerede ortaya çıkacak, hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz İTO olarak her türlü işbirliğine hazırız. Güvenli ve güzel bir İzmir yaşatacağımızın sözünü verebilirim. Ülkemizde 9 milyon seyahat eden turist var. Destinasyonlardan biri de Japonya. THY desteğiyle 5-6 Şubat’ta Japonya’dan gelen heyeti İTO olarak ağırlayacağız’ şeklinde konuştu.JATA CEO’su Japonya’dan Türkiye’ye seyahatlerde Kapadokya ve İstanbul’a ağırlık verildiğini belirten Jungo Kikuma ise, şöyle devam etti: JATA olarak İzmir ve Ege’ye daha çok Japon turist gelecek mekanizmayı ayarlamak istiyoruz. Bizler Japonya’daki Avrupa’daki güzel şehirlerden çok merkez olmayan 30 şehri seçmiştik. Şimdi 20 şehir olarak belirliyoruz ve zeytin rotasını da eklemeyi planlıyoruz. İzmir’den, Çeşme’ye uzanan bir rota olacak. 2019 yılını Turkiye-Japonya Turizm etkileşim yılı olarak adlandırmayı düşünüyoruz. JATA olarak Türkiye’ye gelen turist sayısını 200 bine dönmesi asıl amaçlarımızdan bir tanesi. İşbirliklerimizi güçlendirelim, geliştirelim istiyoruz.Japonya’nın ekonomisinin Türkiye gibi hızlı değil ama istikrarlı büyüdüğünü söyleyen Kikuma, ‘Japonya’da 18 milyon turist seyahat ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’ye gelen turist sayısı 200 bindi. Birkaç talihsiz olay nedeniyle Türkiye tehlikeli bölge konumuna düşürüldü. Şu an 50 bin civarında turist Türkiye’ye geliyor. Japon turistler Türkiye’yi çok seviyor ve Türkiye’den memnun olarak geri dönüyor. İstanbul’da bir toplantıya Japonya’daki büyük turizm şirketleri katıldı ve Türkiye’nin son durumu konuşuldu. Türkiye’ye seyahatlar daha aktif hale gelecek. Birkaç yıl içerisinde 200 binlere tekrar ulaşacağımızı düşünüyorum’ dedi.JTB World Vacations CEO’su Toru Ikuta ise şunları söyledi: Türkiye’nin tarihi bir ülke olduğunu Japonya biliyor. Teknoloji bağlamında da gelişmişsiniz ve gelişmeye devam ediyorsunuz. 2020’de yapılacak olarak Tokyo Olimpiyatları’nda 40 milyon ziyaretçi ağırlamak istiyoruz. Japonya’dan Türkiye’ye havayolu rotalarını artırmak istiyoruz. Türkiye’ye gelen Japon turistlerin artması için işbirliği gerekiyor. Japonya’ya gittiğimiz İzmir’i anlatacağız.İzmir’e her gelenin kendisi için bir yer bulabileceğini söyleyen İZFAŞ CEO’su Gül Şener ise, ‘İzmir gibi bereketli bir coğrafyada her türlü imkana sahibiz. İZFAŞ olarak çeşitli fuarlar düzenlemeye çalışıyoruz. Dünyaya sunabileceğimizi çok fazla ürünümüz var. Bizim için Japonya odak ülkelerden biri. Birçok fuarımız için Japonya’da ziyaretçi çalışması yapıyoruz. Özellikle zeytin ve zeytinyağı fuarımız için ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın en çok zeytin ağacı İspanya’dan sonra Türkiye’de. Japonya’ya çok uygun bir zeytinyağı üretiyoruz. 9-12 Mayıs’ta düzenlenecek Oliv Tech Fuarı’mızda sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız’ diye konuştu. İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, 2017’de İzmir’e Japonya’dan direkt uçuşta 825 turist geldiğini ve Bakanlık tarafından uçak desteği sağlanması gerektiğini söyledi.