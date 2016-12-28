Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Kış vazgeçilmezinin vazgeçilmezi ıhlamur fiyatıyla altının fiyatını geçti

Kış aylarında özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde bol bol tüketilen ıhlamur fiyatıyla dikkatleri çekti. Geçen sene ıhlamur kilosu 100 TL'den satılırken, bu sene ise Edremit'te 150 TL'den alıcı buldu. Ihlamur'un büyükşehirlerdeki fiyatı 200 TL'ye kadar ulaştı. Ihlamur'un fiyatı gramı 128 lira olan altını da solladı.



Havaların soğumasıyla birlikte tüketimi de artan ıhlamurun fiyatı da yükselişe geçti. Ihlamurun fiyatı aralık ayının gelmesiyle 200 liraya kadar yükseldi. Ihlamurun fiyatının yaza kadar da daha da yükselmesi bekleniyor. Edremit'te aktarlık yapan Mehmet Özyürük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kaz Dağları'nda ıhlamurun bol olması nedeniyle kendilerinin ıhlamuru 150 TL'den sattıklarını söyledi. Ihlamurun vücut direncini artırdığını belirten Özyürük, bal ve limonla karıştırılan ıhlamurun sağlık açısından da çok faydalı olduğunu açıkladı.



Ihlamurun kalsiyum açısından da zengin bir besin kaynağı olduğunu belirten Özyürük, ıhlamurun B6 vitamini de içerdiğini ve de A vitamini deposu olduğunu anlattı. Özellikle ıhlamurun bal ile karıştırılması durumunda faydasının daha da arttığını belirten Özyürük, ancak balın çok sıcak suda özelliğini kaybettiğini ve ıhlamura koymadan önce ıhlamurun soğumasının beklenmesi gerektiğini söyledi.