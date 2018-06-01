İhracatta sevindiren artış!

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak, 13 milyar 956 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolara çıktı

İhracatta sevindiren artış!
01 Haziran 2018 Cuma 13:56

Denizli'de düzenlenen toplantıda, TİM'in verilerine göre, Türkiye'nin ihracat rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak, 13 milyar 956 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında da ihracat, yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ihracat #ihracat rakamları
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