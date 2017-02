İkinci el otomobille ilgili önemli açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "(İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı) Düzenleme hazır, referandumdan sonra yayımlayacağız. Düzenlemede şu an garanti kapsamı 10 bin kilometre" açıklamasında bulundu.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin, "Düzenleme hazır, referandumdan sonra yayımlayacağız. Düzenlemede şu an garanti kapsamı 10 bin kilometre." dedi.Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemeyi sektör ile hazırladıklarını ifade ederek, sektörün büyük bölümünün ikinci el otomotiv ile ilgili düzenlemeye olumlu baktığını söyledi.Tüfenkci, şunları kaydetti:"Burada tüketicileri korumamız, sektörü disipline etmemiz lazım. Aynı zamanda ikinci el otomotiv piyasasını da canlandırmamız lazım. Dolayısıyla bu kapsamda yapmış olduğumuz düzenlemelerde tüketiciyi de koruma adına belli bir kilometre garanti şartını getiriyoruz. Bu basit bir şey... Eğer aracın arızası varsa satan kişi bunu söyleyecek ve ona göre satacak. Arızasız sattığını, bakımlarının tamam olduğunu söylüyorsa da belli bir kilometre garantisi verecek. Kaç kilometre olacağını tam netleştirmedik ama sektörün genel beklentisi 10 bin kilometre. Garanti şartları içinde bir sıkıntı çıkarsa tazmin olacak. Bu durum piyasaya güven, canlılık getirecek. Bu işi meslek edinenler tarafından bu işin ticaretinin yapılması sağlanacak. Her önüne gelen 'Ben galerici oldum, araç satışı yapıyorum' diyemeyecek veya yapıp canı istediği zaman bırakamayacak."İkinci el oto satımında belli şartlar ve sorumluluklar olacağını vurgulayan Tüfenkci, araç satışına aracılık eden, kefil olan kişilerin getirilecek sorumluluklara da katlanmak zorunda olduğunu söyledi.Tüfenkci, "Bize gelen yansımalar olumlu. Düzenleme hazır ama referandumdan sonra yayımlayacağız. İtiraz edenler varsa o zamana kadar itirazlarını bizlere iletebilirler. Düzenlemede şu an garanti kapsamı 10 bin kilometre. Ama yayımlamadığımız için burada bir marj olmasına karşın düşündüğümüz ve uyguladığımız 10 bin kilometre." ifadelerini kullandı.Bülent Tüfenkci, yurt dışından sıfır diye getirilip bakanlık müfettişlerince ikinci el olduğu anlaşıldığı için gümrüklerde tutulan araçların ithalatında ülkenin kaybı bulunduğunu belirterek, ÖTV'nin yüzde 25'inin ödenmesi halinde el koyma kararının kaldırıldığını hatırlattı.İncelemeye başlanmamış veya incelenme tehdidi altında olan araçların sahiplerinin, durumu bildirmesi ve ÖTV'nin yüzde 15'ini ödemesi halinde araçları sahiplerine iade ettiklerini bildiren Tüfenkci, şöyle devam etti:"Yeni düzenleme ile birlikte artık araçları bağlamak istemiyoruz. Dava sonuna kadar yediemin olarak kendilerine bırakıyoruz. Dava neticesinde haksız çıkarlarsa araçlarına el koyuyoruz. Düzenleme yürürlüğe girdi. Bununla ilgili müracaatlar var. Sistem işlemeye başladı. Bundan sonra inceleme başlamadan böyle bir durumla karşılaşırsak biz onları gümrük yedieminlerine almayacağız. Araçları kendilerine yediemin olarak teslim edeceğiz, dava sonucuna göre hareket edeceğiz."Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, e-ticarette getirilen gümrük muafiyet oranlarındaki değişikliğe değinirken, yabancı e-ticaret sitelerinden ithal olarak gelen ürünler için uygulanan gümrük muafiyet oranlarında limitin 75 avrodan 30 avroya düşürüldüğünü, ülkelerin kendi üreticilerini korumak adına bu gibi uygulamaları bulunduğunu kaydetti.Temel amaçlarının yerli e-ticaret sitelerini ve yerli üreticiyi korumak, teşvik etmek olduğunu anlatan Tüfenkci, burada belli bir başarının yakalandığını da söyledi.Tüfenkci, "Şu an sistemi izliyoruz. Gerektiği takdirde bununla ilgili yeni bir düzenleme olabilir ama şu an için 30 avro olarak devamından yanayız. Bu tamamen ülke menfaatine göre gerçekleştirilecek bir düzenleme." diye konuştu.