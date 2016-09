Avrupa'ya 15 Temmuz sitemi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) organizasyonuyla Polonya'nın başkenti Varşova'ya iş seyahati düzenlendi. EBSO Eylül ayı meclis toplantısı ve iş forumunun düzenleneceği 3 günlük seyahate EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ekonomi Bakanlığı Başdanışmanı Adnan Yıldırım EİB Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu ve 150 kişilik EBSO heyeti katıldı.Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) koordinesinde Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde Türkiye – Polonya Yatırım ve İş Forumu gerçekleştirildi.Toplantıya EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ekonomi Bakanlığı Başdanışmanı Adnan Yıldırım, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, EİB Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, , Polonya Ticaret Odası Dış İlişkiler Direktörü Büyükelçisi Jerzy Drozdz, Polonya Ticaret Odası Başkanı Andrej Arendarski katıldı.Karşılıklı ticari iş birliği mesajlarının verildiği toplantıda katılımcılara ilk olarak İzmir'in tanıtım videosu izlettirildi.Programda konuşmacı olarak kürsüye ilk olarak EBSO Meclis Başkanı Salih Esen çıktı. Salih Esen yatırımcılara EBSO'nun faaliyetleri ve İzmir hakkında bilgi verdi.Esen'in ardından konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 15 Temmuz darbe girişimini gündemine aldı.15 Temmuz sonrası Avrupa'nın Türkiye tutumuna sitem eden Yorgancılar, "Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. 15 Temmuz darbe gecesinde; sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine geçecek bir demokrasi mücadelesi verdik. Türk halkının demokrasi ve batı değerlerine bağlılığının en güçlü şekilde ifade edildiğini gördük. Açıkçası biz Batı'dan, Avrupa ülkelerinden daha erken ve daha güçlü destek beklerdik. Türkiye, bugün hiçbir ülkenin kolay kolay aşamayacağı sorunları çok kısa bir sürede aşabildiyse, siyasi iradenin gücü, ekonomik altyapısının sağlamlığı ve milletimizin vatan aşkı bunda ana etken olmuştur" diye konuştu.Yorgancılar, "Türkiye, dinamik ekonomisi ile eskisinden daha güçlü, normal hayat akışına devam etmektedir. Düşününüz ki bir ülke cuma gece yarısı darbe girişimine maruz kalacak ve pazartesi piyasaları açılacak. Dünyada kaç ülkenin ekonomisi bununla başa çıkabilir acaba? Ve her şeyden önemlisi piyasalar istikrarını devam ettirecek. Türkiye, çok iyi organize oldu. Siyasetçileriyle, finans kesimleriyle, milletiyle el ele verdi. Bilmeyenlerin de, bizi anlamamalarının nedeni bu kadar hızlı ayağa kalkmış olmamızdır. Sınır ötesinden bakınca, terör ve darbeye maruz kalan bir ülkenin, normal hayata dönüşü ve finans akışı çok inandırıcı gelmiyor sanırım. Demokrasi mücadelesini başarıyla vermiş bir ülke antidemokratik gösteriliyor. AB normlarında ticari hukuk altyapısına sahip olmayan bir ülkeye çok ciddi yabancı yatırımlar gelir mi? Darbe sonrasında dahi dünyanın en büyük rüzgar türbini kanat üreticisi olan Danimarkalı firma İzmir'i seçmiştir. AB, Türkiye gibi dinamik bir ekonomi ile yeniden geçmiş itibarlı günlerine ulaşacağını bilmelidir" diye konuştu.Türkiye ile ilişkileri farklı sektörlerde de geliştirmek istediklerini ifade eden Polonya Ticaret Odası Başkanı Andrej Arendarski, "Türk Hükümeti Polonya hükümetini öncelikli iş ortağı olarak öngörülmektedir. Aynı şekilde Polonya da Türkiye'yi stratejik ülke ilan etmiştir. Bizim de TOBB ile önemli ilişkilerimiz gerçekleşti. Kalkınma bakanlığımız aracılığıı ile yeni stratejiler belirlenmektedir. Yeni bilgi teknolojileri ve bilişim sektörü gibi alanlarda yeni planlamalar yapılmaktadır. Bu alanlarda Türkiye bizim için önemli bir yer olacaktır" dedi.Toplantıda son olarak kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu geldi. Başkan Kocaoğlu, İzmir'in tarihi, kültürel geçmişi ve ekonomik potansiyeli hakkında bilgi vererek, 'İzmir'i 'Türkiye'deki Batı' veya 'Türkiye'deki Avrupa' olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır" sözleriyle konuşmasına başladı.Kocaoğlu, "Hangi yatırım yapılırsa yapılsın, karşılığının fazlasıyla alınabileceği bir kenttir İzmir. İnovatif yatırımcılara sahip sanayi sektörü, nitelikli insan gücü, çok zengin tarımsal ürün deseni, turizmdeki çeşitliliği ve kaliteli tedavi-sağlık tesisleri ile benzersiz yerel dinamiklere sahiptir" şeklinde konuştu.Polonya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin tarihi hakkında konuşan Kocaoğlu, "Bugün, biz Türkler için çok özel bir ülkedeyiz. Türkçede sıkça kullandığımız bir deyim var : İlk göz ağrısı diye. İlk sevilen anlamında kullanırız. Evet, Polonya bizim ilk göz ağrımızdır. 1923 yılında, henüz Lozan Anlaşması bile imzalanmadan, genç Türkiye Cumhuriyeti ile ikili ticaret anlaşması imzalayan ilk ülke olduğu için Polonya ilk göz ağrımızdır. 1414 yılına, yani tam 602 yıl öncesine dayanan bir diplomatik ilişkimiz olduğu için Polonya ilk göz ağrımızdır. Ve bu deyimi fazlasıyla hak etmektedir. İki ülke arasındaki bu tarihi dostluğun giderek güçlenmesi, giderek pekiştirilmesi ortak dileğimizdir" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini gündemine alan Başkan Kocaoğlu, "Türkiye, Polonya'nın NATO üyeliğine ciddi anlamda katkı koyarken; Polonya, her ne kadar tünelin ucunu henüz göremesek de, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini içtenlikle desteklemektedir. 56 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği kapısında bekletilen Türkiye; sabırla, inatla ve kararlılıkla tam üyeliğe alınacağı günü bekliyor. Çünkü Türkiye, Avrupa Birliği'nin kıyısında değil, bizzat içinde olmalıdır. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen, ilerlemek zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'ya sırtını dönmesi asla düşünülemez" diye konuştu.Polonyalı yatırımcılara İzmir'de yapacakları yatırımlarda destek sözü veren Kocaoğlu, "İzmir, sunduğu yaşam kalitesi ve yaşayanların sahip olduğu kentlilik bilinci açısından, Türkiye'de Avrupa Birliği standartlarına en çok yaklaşan kentimizdir. İzmir'i bu konuda avantajlı hale getiren en önemli faktörlerin başında, hiç kuşkusuz, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile çağdaş ve demokratik yönetim anlayışı geliyor. Kentimizde yapmayı düşündüğünüz her türlü yatırım için, İzmir'in yerel yönetimi olarak, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu özellikle bilmenizi isterim. Bugün burada olmamın birinci nedeni, bu iradeyi bizzat ortaya koyabilmektir" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından EBSO–Polonya Ticaret Odası İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokolle birlikte iki ülke arasında karşılıklı ticaret ve sanayi yatırımlarının arttırılması hedefleniyor.