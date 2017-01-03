İşçi emeklilerinin beklediği zam oranı belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği zam oranı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam oranı belli oldu. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 ay içindeki enflasyon oranına göre bir zam alıyordu. Enflasyon oranının belli olmasıyla 9 milyondan fazla emeklinin beklediği zam haberi de geldi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 4.9 oranında bir zam alacak. Yapılan hesaplamalarda son 6 aylık enflasyon oranı yüzde 4.73 olarak belirlendi. Hükümet ise bu rakamın 3.73 olarak gerçekleşeceğini öngörüyordu.



Bu oran da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.9 maaş zammı olarak yansıyacak.



Bu zamdan sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. Memur emeklilerin maaşı memurların toplu sözleşme şartlarına göre değişiyor. Memur emeklisi ancak 6 aylık enflasyon yapılan toplu sözleşme artışını geçerse aradaki fark kadar zam alabiliyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan İşçi, Memur ve BAĞ-KUR Emeklileri Derneği (İMBED) Başkanı Hamdi Öz, yapılan artışın yetersiz olduğunu söyledi. Hastane katkı payları ve gıda fiyatlarındaki artışı hatırlatan Öz, emekli maaşına ise sadece 4.73'lik bir artış yapıldığını ve bunun yetersiz olduğunu belirtti.



Memur emeklilerinin toplu sözleşmeden yararlandığını hatırlatan Öz, ancak işçi emeklilerinin yararlanamadığını ve bunun da eşitsizlik olduğunu vurguladı.



Asgari ücretin toplanan komisyonla belirlendiğini belirten Öz, emekli maaşlarının ise bakanların iki dudağının arasında olduğunu söyledi.



