İşsiz sayısı 2 milyon 751 bine yükseldi!

Türkiye genelinde kayıtlı işsizler, Ağustos ayında, yüzde 52'si kadınlar ve yüzde 34'ü 15-24 yaş grubundan olmak üzere, toplam 2 milyon 751 bin 845 kişiye yükseldi. Böylece Ağustos ayında kayıtlı işsizler, Temmuz ayına göre 80 bin 875 kişi ve geçen yılın Ağustos ayına göre de 192 bin 253 kişi artmış oldu

İŞKUR’un 2018 yılı Ağustos bültenine göre;

- Ağustos Ayında işe yerleşen 92 bin 284 kişinin yüzde 64’ü erkek, 36’sı kadın oldu.

- Yılın ilk 8 ayında yüzde 66’sı erkek yüzde 34’ü kadın olmak üzere 762 bin 933 kişi işe yerleşti.

- İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 arttı.

- Ağustos ayında açık iş sayısı 186 bin 886 kişilik oldu.

- Ocak-Ağustos'ta açık iş sayısı yüzde 99.4'ü özel sektör olmak üzere 1 milyon 691 bin 331 oldu.

- Ağustos ayında düzenlenen Aktif İşgücü Piyasası programlarından 25 bin 178 kişi yararlandı.

- İşbaşı Eğitim Programı; 5 bin 575 programa 16 bin 786 kişi, Mesleki Eğitim Kursu; 258 programa 4 bin 833 kişi Girişimcilik Eğitim Programı; 164 programa 3 bin 559 kişi katıldı.

- 2018 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 66 bin 962 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlenirken, 316 bin 368 kişi programlardan faydalanmıştır.

- Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 366 bin 337 bireysel görüşme yapılırken, 278 okul ziyareti gerçekleştirildi.

- Ocak-Ağustos döneminde bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyon 350 bin 372, işyeri ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 azalışla 433 b,n 097, okul ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.6 artışla 19 bin 876 oldu.

- Ağustos ayında Pasif İstihdam Politikaları kapsamında 429 bin 067 kişiye 393 milyon 235 bin 234 lira ödendi.

- 41 bin 211 kişi işsizlik ödeneği almayı hak etmiş olup, işsizlik ödeneği kapsamında 426 bin 507 kişiye 388 milyon 322 bin 113 lira ödendi.

- Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 1,771 kişiye 1 milyon 497 bin 645 lira ödendi.

- Ücret Garanti Fonu kapsamında 789 kişiye 3 milyon 415 bin 476 lira ödendi.