İTO'de rekabet kızışıyoz: Özgener için istifa etti!

İzmirli işadamı Mahmut Özgener'in İTO başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından İTO yönetiminden de istifalar başladı. Uzun yıllardır İTO Başkanı Demirtaş ile birlikte çalışan ve 14 yıldır İTO Başkanvekili olan Jack Eskinazi, 'Seçimde Özgener'i destekleyeceğiz. Özgener'i destekleyeceğimiz için de İTO yönetiminden istifa ettik' dedi



İhracatçı desteği

Seçim bu ne olacağı belli olmaz



Yönetimden yeni istifalar bekliyoruz

Nisan ayında gerçekleşecek Oda seçimleri öncesinde İzmir Ticaret Odası yönetim kurulundan son 2 haftada 5 üye istifa etti. Geçtiğimiz hafta Süleyman Subaşı istifa ederken bu hafta ise Nevzat Artkıy, Jak Eskinazi, Mert Pala ve Mustafa Tüzün istifalarını verdi. İTO yönetim kurulundan 6 üye daha istifa ederse yönetim düşecek. Bu da İTO'nun seçimlere başkansız gideceği anlamına geliyor. İTO Başkanı Ekrem Demirtaş ile uzun yıllardır çalışan ve 14 yıldır İTO Başkanvekili olan Jack Eskinazi ise 3 arkadaşıyla birlikte istifa ettiklerini hafta içinde açıkladı. Yönetimdeki 5 üyeden 4'ünün başkanlığa adaylığını açıklayan Mahmut Özgener 'i desteklemek için istifa ettiklerini açıklamasıyla ilgili ise İTO Başkanı Ekrem Demirtaş şu ana kadar herhangi bir açıklanmada bulunmadı.Ege İhracatçı Birlikleri Tütün İhracatçı Birliği Başkanı Mahmut Özgener'in İTO başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından istifa ettiğini söyleyen İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Jack Eskinazi, 'Özgener'in adaylığından sonra istifa etmemiz gerekiyordu. Çünkü orada bulunmamız çok saçma olurdu. İhracatçılar olarak Özgener'i desteklememiz gerektiği için etik olarak da İTO yönetiminde bulunmamalıydık. O nedenle istifa ettik. 14 yıllık başkanvekilliği yaptım. Bu zamandan sonra da İTO'dan herhangi bir beklentim yok ve kesinlikle görev almayacağım. Ancak ihracatçı birliklerindeki görevimi sürdüreceğim' diye konuştu.Demirtaş'ın aday olmayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapan Eskinazi, şöyle devam etti: 'Başından beri İTO başkanlığına aday olacağını da söyledi ama hükümetin bir kanun değişikliği gelirse ne olacağını bilemem. Şu andaki çalışmalarını sürdürüyor. Özgener'in başkan olup olmayacağı ise son dakikaya kadar belli olmayacak. Çünkü seçim bu ve ne olacağı bilinmez. Her an her şey değişebilir. Konjöktür de değişebilir. O nedenle seçimler olup sonuçlar açıklanana kadar ne olacağı konusunda net bir şey söyleyemeyiz.'İTO yönetiminin düşmesi için 6 üyenin daha istifa etmesi gerektiğini belirten İTO Yönetim Kurulu Üyesi Necip Nasır, 'İstifa eden 5 arkadaşımızın yerine yedek adaylar geldi. Yönetimin düşmesi için daha 6 üye arkadaşımızın istifa etmesi gerekiyor. Arkadaşlarımızın artık İTO'da yeni bir dönemin gelmesini ve vizyoner bir sürecin oluşmasını istedikleri için istifa ettiklerini düşünüyorum. Mahmut Özgener'in adaylığını açıklamasının ardından İTO'da yeni bir sürecin başlaması için istifalar da arttı. Bu kararları için öncelikle arkadaşlarımı kutluyorum. Yönetimdeki diğer arkadaşlarımızın da istifa etmeyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Artık süreç onların kararına bağlı. Bundan sonraki süreçte gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. Ancak bu istifaların daha da devam edeceğine inanıyorum' diye konuştu.