İTO’da söz çocuklarda

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuklarını bir günlüğüne Yaren Sakin ile Onur Aydoğan’a devretti

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası’nın (İTO) çiçeği burnunda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, makamlarını bir günlüğüne çocuklara devretti. İTO Başkanı Mahmut Özgener koltuğunu, geçtiğimiz yıl okul servisinde unutulduğu için yaşamını yitiren Alperen'in ablası 11 yaşındaki girişimci Yaren Sakin’e bırakırken, İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın koltuğuna da 2015’te yakalandığı lösemi hastalığından İsrail’den gelen ilikle kurtulan 7 yaşındaki Onur Aydoğmuş oturdu.



‘Ekonomiye yön verecekler’

Makamını bir günlüğüne devrettiği ve yaptığı projeyle TÜBİTAK’tan Fizik Alanında Birincilik Ödülü alan Yaren Sakin’i tebrik eden İTO Başkanı Mahmut Özgener, ‘Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınları çocuklarımıza emanet etmesi, onlara duyduğumuz güvenin de bir göstergesidir. Biz de bu önemli günde geleceğin kentlerine, ekonomilerine yön verecek çocuklarımızı özendirmek ve bu anlamlı güne yeni bir mutluluk daha eklemek için İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu Yaren'e devrediyoruz’ dedi.

‘Başka ailelerin canı yanmasın’

Ticaret Odası'na anne Buket Sakin ve baba Serkan Sakin ile birlikte gelen, Uğur Okulları Örnekköy Kampüsü'nde 6’ncı sınıf burslu öğrencisi Yaren Sakin, kardeşi gibi başka çocukların servislerde unutulmaması için geliştirdiği proje hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz Mart ayında TÜBİTAK’ın 12'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Fizik Dalı'nda birinci seçilen Yaren Sakin, projesi ile ilgili, ‘Şoförler servisi kontrol etmeden kontağı kapatıp iniyorlar. Bu projemizde iç arka kısma bir buton yerleştireceğiz. Şoför her kontağı kapattığında bu butona 2 dakika içerisinde basmak zorunda kalacak. Eğer basmazsa 2 dakika içerisinde bu buton alarmı çalıştıracak, servis şoförünü uyaracak. Şoför unuttuğunda butona basmadığı için buton uyarı yapacak. Şoför butona basmak için servise gelecek ve servisin içini kontrol edecek, çocuk da kurtulmuş olacak. İş dünyasından, başka çocukların ve ailelerin canı yanmaması için projemin hayata geçirilmesini istiyorum’ dedi.

İlik bağışına dikkat çekildi

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da koltuğunu ana sınıfında okuyan 7 yaşındaki Onur Aydoğmuş'a devretti.2015 yılında karın ağrısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Onur Aydoğmuş 2016 yılı Aralık ayında İsrail'den gelen ilik ile sağlığına kavuştu. Büyüyünce polis olmak isteyen Onur için Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek, minik Onur'u bir günlüğüne polis yapmıştı. Koltuğunu Onur'a veren Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da şunları söyledi: Her bir evladımızın gelecekte bu koltuklarda oturarak tıpkı bizler gibi meclisi yöneteceklerine ve İzmir için çalışacaklarına eminiz. Bu hedeflere daha emin adımlarla yürümek için geleceğimiz olan çocuklarımızı hem yüreklendirmek hem de bu mutlu günde sevinçlerine yeni sevinçler eklemek için buradayız. Koltuğumu Onur’a bırakarak ilik bağışçısı olmanın da önemine dikkat çekmek istiyorum. Vereceğimiz kan örneği ile donör olabilir ve birçok canları kurtarabiliriz.



Devir teslim töreninin ardından, Yaren Sakin ve Onur Aydoğmuş ile birlikte ailelerinin, İzmir Ticaret Odası’nın (İTO) konuğu olarak Çeşme Ilıca Otel’de 2 gün süre ile misafir edilecekleri açıklandı.