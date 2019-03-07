İZİKAD, Ata'nın huzurunda

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri, bu anlamlı gün dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e minnet, özlem ve saygılarını sundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İzmir İş Kadınlara Derneği (İZİKAD) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere birçok hakkı dünya milletlerinden önce Türkiye Cumhuriyeti kadınlarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnettar olduklarını belirten İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, "Bugün bu hakların değerini daha çok bilme, Cumhuriyete, laikliğe ve Ata'mıza daha çok sahip çıkma günüdür" dedi.

Sıkıntılı günler

Yaşadığımız günlerin kadınlar açısından son derece sıkıntılı olduğunu, başta kadına şiddet olmak üzere bir çok alanda Cumhuriyet'in temel kazanımlarından olan kadın haklarına saldırı olduğunu belirten Serter, "Bu vesile ile gelmiş geçmiş en büyük kadın hakları savunucusu ve bu ülke kadınlarının en büyük destekçisi olan Ata'mızın huzurunda 8 mart Dünya Kadınlar Günü'nü ve yıllar önce haklarını ararken can veren emekçi kadınlarımızı andık, son dört yıldır yaptığımız gibi bu yıl da onun devrimlerine bağlılığımızı ve yolunda yürüyeceğimizi bildirdiğimiz ziyaretimizi gerçekleştirdik" dedi.

İZİKAD üyeleri Atatürk'ün mozalesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular. Ardından Anıtkabir özel defterini imzalayan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, deftere şunları yazdı: "Yüce Atam İzmirli İş Kadınları olarak geldiğimiz huzurunda izinden yürüyeceğimize ve Cumhuriyetin kazanımlarını koruyacağımıza söz veriyoruz."