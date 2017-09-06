İzmir'in yeni AVM'si Ege Perla açıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gökdelenler bölgesi olarak adlandırılan Yeni Kent Merkezi'nin ilk karma projesi olan ve İş GYO tarafından 490 milyon liraya hayata geçirilen Ege Perla alışveriş ve yaşam merkezi düzenlenen törenle açıldı

Bayraklı'da yapılan, toplam 210 metre yüksekliğindeki, 46 katlı Ege Perla, düzenlenen törenle hizmete girdi. İzmir Adliyesi arkasında yer alan Ege Perla'nın açılış törenine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra İş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karakuş, İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, Kanyon Yönetim Genel Müdürü Cem Eriç katıldı. Açılışta konuşan İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, bu projeye yaklaşık 10 yıl önce karar verdiklerini ve ilk görüşmeyi de Başkan Aziz Kocaoğlu ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Tanes, "Konut, ofis ve AVM'den oluşan bu alanda daha önce İş Bankası'nın boş arazisi vardı ve Yeni Kent Merkezi'nin hayata geçmesiyle biz de buraya yatırım yapma kararı aldık" dedi.



"İZMİR'İN VİZYONU BİZİ YATIRIM KONUSUNDA MOTİVE ETTİ"



Türkiye'nin İstanbul ayarında 3-4 şehre daha ihtiyacı olduğunu belirten Tanes, "İzmir de bu şehirler arasında en önde geliyor. İzmir'in vizyonu ve diğer alanlardaki gücü bizi yatırım konusunda motive etti. Bir biblo gibi olan projemizde 150 bin metrekarelik inşaat alanında yatırımımızı yaptık. İnşaat süresince binlerce insan çalışıp ekmek yedi. Binamızdaki mağazalarımızda ise bine yakın kişi göreve alacak. Çünkü biz her zaman istihdam sağlamayı önde planda tutarak mimari ve estetik projeler ortaya koyuyoruz" diye konuştu.



"16 BİN METREKARELİK KENT PARKI"



İzmir'in kendileri için çok önemli olduğunu ve İzmirlileri de projeyle buluşturmak adına projenin yan tarafında 16 bin metrekarelik bir park alanın yaptıklarını kaydeden Genel Müdür Turgay Tanes, "Mistral projesinin de bizle yaptığı ortaklık da çok önemlidir. Bu parkta 1000 metrekareyi aşkın drone, kaykay pistleri yaptık ve tüm İzmirlilerin hizmetine açtık. Projenin kendi içinde de, kapalı kutu alışveriş merkezi yerine dijital uygulamaları ve çevreye duyarlı bir binayı hayata geçirdik. 10 yıl önce İzmir'e ilk geldiğimde kentte ilk konuştuğum kişi Aziz Kocaoğlu idi. Onların bize verdiği cesaretle bugünü görmüş olduk" dedi.



"PİRİŞTİNA YENİ KENT MERKEZİ İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İş Bankası'nın İş GYO aracılığıyla hayata geçirdiği bu proje İzmir'in gökdelenler bölgesine renk kattığını vurguladı. Kocaoğlu, "Benden önceki belediye başkanımız Ahmet Piriştina bu alanı Yeni Kent Merkezi yapmak için harekete geçmişti. Burada en çok sıkıntı çektiğimiz konu, planların yaşama uyarlanması ve bölgenin kalkınması konularında oldu. Hala belli bölgelerde bunu aşmaya çalışıyoruz. 500 hektar gibi bir alanı gökdelenler bölgesi olarak planlarsanız birçok sorunu çözmeniz gerekir" dedi.



"İLK KONUŞULAN PROJE EGE PERLA"



Gökdelen bölgesinde ilk görüştükleri ve ele aldıkları projenin Ege Perla olduğunu ve bugün açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kocaoğlu, "Bu bölgeye kim 100 tane gökdelen yapacakmış; Aziz hayal görüyor diyenleri şimdi merak ediyorum. Sonucu işte burada hep birlikte görüyoruz. Tüm Türkiye'nin ve Avrupa'nın dikkatini çeken İzmir'in aydınlığı ve yaşam felsefesi; kendine has duruşunu benzeri projelerde de görüyoruz. Bunun sayesinde İzmir, Türkiye'nin en hızlı büyüyen kenti" diye konuştu.



"İNCİRALTI'NA SAĞLIK BÖLGESİ"



İnciraltı'nı da sağlık bölgesi yapmak için planlama yaptıklarını belirten Kocaoğlu, şöyle dedi:



"Toplam 640 hektarlık alanı gökdelenler bölgesinin tam tersine düşük yoğunlukta ve sağlık kompleksi olacak şekilde planlamalarını yapıyoruz. Bu çalışmamız da bitince İzmir, planlama açısından bambaşka bir kent haline gelecek. İnciraltı'nın planlaması için Başbakan ve Çevre-Şehircilik Bakanıyla da görüşüyoruz. Umarız en kısa sürede planlarımız onaylanır ve İnciraltı'nı sağlık alanında bir merkez yaparız."



Konuşmaların ardından İş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karakuş, İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İş GYO Yönetim Kurulu Üyeleri açılış butonuna bastıktan sonra alışveriş merkezini gezdi.