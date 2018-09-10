İzmir, son üç yılın rekorunu kırdı!

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) Ağustos ayı yönetim raporuna göre, İzmir’e sekiz aylık dönemde gelen yabancı ziyaretçi sayısı son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 35,3 artan yabancı ziyaretçi sayısı 753 bin 576’yı buldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Kruvaziyer turizmi canlanabilseydi, toplamda 2015 yılı rakamlarını yakalamamız, hatta geçmemiz işten bile değildi” dedi

ETİK'in özel yönetim raporlarının 52. sayısında İzmir turizminin 2018 yılının Ağustos ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir’e 2018 yılı Ocak - Ağustos döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 arttı. Büyümesini sürdüren İzmir turizmi yılın ilk sekiz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 35,3 arttırırken vatandaş ziyaretçi sayısı da yüzde 3 artış gösterdi.

İzmir turizmi 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 753 bin 576’sı yabancı, 473 bin 714’ü vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 227 bin 290 ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk sekiz aylık döneminde İzmir’e gelen yabancı ziyaretçilerin 695 bin 114’ü hava yoluyla, 58 bin 462’si deniz yoluyla girdi. Hava yoluyla girişler yüzde 32,9 artarken deniz yoluyla girişlerde yüzde 72,3 artış görüldü. Sekiz aylık dönemde İzmir turizmi İran, ABD, Finlandiya, İspanya ve Portekiz dışında pazarların neredeyse tamamında gelişme gösterdi.

İzmir Ağustos ayında 168 bin 799’u yabancı, 92 bin 101’i vatandaş olmak üzere toplam 260 bin 900 ziyaretçi aldı. Ağustos ayında İzmir’e yabancı ziyaretçilerin 155 bin 586’sı hava yoluyla, 12 bin 943’ü deniz yoluyla geldi. Ağustos ayında yabancı ziyaretçilerin hava yolu girişleri bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artarken deniz yolu girişlerinde yüzde 24,2 oranında artış görüldü. Toplam girişlerde yüzde 14,9 oranında artış gerçekleşti. Bunun yüzde 92’sini hava yolu, yüzde 8’ini deniz yolu girişleri oluşturdu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, kruvaziyer turizminin durduğu İzmir’e sekiz aylık dönemde gelen yabancı ziyaretçi sayısı nın son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. İzmir’in 2015 yılında 846 bin 558 yabancı turist ağırladığını hatırlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ocak-Ağustos döneminde 753 bin 576’sı yabancı turist ağırlayan İzmir turizmi, 2015 yılındaki rakamın yüzde 89’unu yakalamayı başardı. Kruvaziyer turizmi canlanabilseydi, 2015 yılı rakamlarını yakalamamız, hatta geçmemiz işten bile değildi. Kruvaziyer turizminde son derece sıkıntılı bir dönemi, bir kayıp yılı daha geride bırakıyoruz. Kruvaziyer turizmi canlanırsa, 2019 yılında rekor düzeyde yabancı ziyaretçi ağırlayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.”

Gelişme eğilimleri

ALMANYA: 2018 yılında yüksek gelişmeyi sürdüren Almanya pazarı sekiz ayda yüzde 34,7 artış gösterdi.

HOLLANDA: 2018’de toparlanan, Temmuz ayında büyük ivme gösteren pazar Ağustos ayında yüzde 49 büyüdü.

İNGİLTERE : İki yıllık yavaşlamanın ardından yeniden canlanan İngiltere pazarı sekiz aylık dönemde yüzde 16,4 artış gösterdi.

FRANSA: 2017’den beri toparlanma halindeki Fransa pazarı sekiz aylık dönemde yüzde 26,4 artış gösterdi.

İRAN: 2018’in başında yüzde 150 gibi yüksek oranlı büyüme eğilimi gösteren İran pazarı sekiz ayda yüzde 41,1 geriledi.

BELÇİKA: Nisan ayından başlayarak yükselişe geçen Belçika pazarı sekiz ayda yüzde 14,4 büyüdü.

RUSYA: 2017’de toparlanan Rusya pazarı, 2018’in sekiz aylık döneminde gelişmesini yüzde 91,4 artışla sürdürdü.

KKTC: 2018’de en hızlı büyümeyi gösteren pazarların başında gelen KKTC pazarı, sekiz aylık dönemde yüzde 32,2 büyüdü.

AVUSTURYA: Yükseliş eğilimini sürdüren Avusturya pazarı 2018’in sekiz aylık dönemini yüzde 53,5 gelişmeyle kapattı.

POLONYA: 2018’de hızla toparlanan Polonya pazarı, sekiz aylık dönemi yüzde 182,1 artışla kapattı.

YUNANİSTAN: 2018’e yükselişle başlayan Yunanistan pazarı, sekiz aylık dönem sonunda yüzde 9 büyüdü.

UKRAYNA: 2017’de rekor yükseliş yaşayan Ukrayna pazarı 2018’de büyümeyi sürdürdü. Pazar sekiz ayda yüzde 293 gelişti.

İSVİÇRE: 2018’de yükselişe geçen pazarlardan olan İsviçre, sekiz aylık dönemde yüzde 45 artış gösterdi.

FİLİPİNLER: 2018’de öne çıkan pazarlardan biri olan Filipinler’deki artış Ağustos ayında da sürdü. Pazar sekiz ayda yüzde 852,2 büyüdü.

DANİMARKA: Krizden bu yana sürekli gerileyen Danimarka pazarı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 63 büyüdü.

ABD: 2017 ve 2018 yılında yeniden umut veren ABD pazarı sekiz aylık dönemde geçen yılın düzeyinde kaldı.

BULGARİSTAN: 2018’de hızlı yükselen pazarlar arasında yer alan Bulgaristan sekiz aylık dönemi yüzde 30,2 artışla tamamladı.

İTALYA: Kruvaziyerdeki daralmanın ardından gerilemeyi sürdüren İtalya pazarı, 2018’in sekiz aylık döneminde 2017’ye göre yüzde 19,3 artış gösterdi.