İzmir’e ‘Seracılık OSB’ müjdesi

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde bir araya gelen, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında “Seracılık Organize Sanayi Bölgesi” kurulmasına karar verdiklerini açıkladı

Ali Budak- Toplantıda İzmir’in organik tarım, yenilenebilir enerji ve sağlıkta yeni yatırımlara olanak sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen İTO Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile ortak hareket ederek çalışma grubu kurulduğunu hatırlattı. Türkiye’de örnek olacak bir Tarım Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak üzere çalışmalara başladıklarını aktaran her üç başkan, daha önce alt komisyonlarda yapılan toplantıların ardından belli kararların alındığını vurguladı.

Öncelikle yer belirlenecek

Yapılan ortak açıklamada ise İzmir’in üretim potansiyeli, kaynakları gözetilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’ çerçevesinde bitkisel üretim temelinde, ‘Seracılık Organize Sanayi Bölgesi’ kurulmasına karar verdiklerini belirtti. Yer seçimi ve diğer mevzuat çalışmaları için müteşebbis heyetin de oluşturulduğunu vurgulayan Özgener, “Bu bağlamda, İTO, EBSO ve İTB dışındaki kurumların müteşebbis heyet içinde yer alıp alamayacaklarını araştıracağız. İzmir, organik tarım, yenilenebilir enerji ve sağlıkta yeni yatırımlara olanak sağlayabilecek potansiyele sahip” dedi.



Her kurumdan 2 isim

Oluşturulan müteşebbis heyetin başkanlığına İTO’nun da Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Osman Öğmen seçilirken, heyetin sekreteryasını ise EBSO’nun yürütmesine karar verildi. Her kurumdan ikişer ismin yer aldığı müteşebbis heyette İTO’dan Ali Osman Öğmen ile Şahin Çakan, EBSO’dan ise Eyüp Sevimli ve Ateş Demirkalkan, İTB’den ise Erol Avni Bozkurt ile Dr. Tayfur Akın olmak üzere toplam 6 isim belirlendi.

Toplantı geniş katılımlı oldu

Toplantıya İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen, Meclis Üyesi Cüneyt Güleç, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Sevimli ve Ateş Demirkalkan, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfur Akın, Erol Avni Bozkurt katıldı. Toplantıda ayrıca İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, EBSO Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu ile İTB Danışmanı Dr. Pınar Nacak, Ar-Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu da hazır bulundu.

Yıldırım, ‘Bu ekipten özel projeler bekliyorum’ demişti

Seçim süreçlerinin tamamlanmasının ardından İTO, EBSO, İTB Başkanları, Meclis Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 38 kişilik İzmir heyeti, Başbakan Binali Yıldırım’ı Çankaya Köşkü’nde ziyaret etmişti. Yaklaşık 1.5 saat süren kabulde Başbakan Binali Yıldırım, heyet üyelerine hitaben yaptığı konuşmada “İzmir’in bu birlik ve beraberlik görüntüsünden çok memnun oldum. Bu birlik ve beraberlikten çok büyük bir sinerji doğacak. Şimdi sizden bu birlik ve beraberliği ortaya koyacak, İzmir’e özel yeni ve büyük projeler bekliyorum” demişti.