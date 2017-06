Katar'a gıda yardımı İzmir'den deniz yoluyla yapılacak

Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a Türk işadamlarının hava yolu ile et ürünleri ihracatının ardından, Katarlı bir işadamına ait QTLogistic firması da deniz yoluyla gıda maddesi gönderecek. Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle işlemleri hızlandıran lojistik firması, 6 şirketin 4 bin tonluk yükünü aldıktan sonra, önmüzdeki salı günü ilk gemiyi İzmir'in Aliağa ilçesinden Katar'a doğru yola çıkaracak

Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer Körfez ülkelerinin, teröre destek olduğu iddiasıyla Katar'a karşı başlattığı amborga, bu ülkeyi gıda maddesi temin etme konusunda arayışlara itti. Katar'a bu konuda yardım etmek isteyen Türk işadamları, geçtiğimiz günlerde havayoluyla et ve et ürünleri başta olmak gıda ihracatına başlattı. Katarlı işadamı Abdul Latif Al Meer tarafından Türkiye'de kurulan QTLogistic firması tarafından da yeni bir çözüm üretildi. Dondurulmuş ürün taşıyabilen kargo gemileriyle Türk ihracatçıların ürünlerini Katar'a ulaştırmayı planlayan şirketin teklifi, Ekonomi Bakanlığı tarafından kabul gördü. Bakanlığın desteği ile girişimlerde bulunan şirket, ilk aşamada kiralanan Green Guatemala gemisini İzmir'in Aliağa İlçesi'nde bulunan Batı Çim Limanı'na getirdi. Bakanlığın yardımlarıyla ulaşılan 6 Türk firması yumurta, süt, yaş sebze ve meyve ile yemeklik sıvı yağları limana ulaştırdı. Onlarca kamyonla limana ulaştırılan 4 bin ton ağırlığındaki gıda ürünleri, gemiye yüklenmeye başlandı.



60 UÇAĞIN YÜKÜ TEK GEMİDE

'TÜRKİYE KÖTÜ GÜN DOSTUDUR'

BAŞARILI OLURSA 10 GÜNDE BİR SEFER YAPILACAK

GREEN GUATEMALA GEMİSİ

Geminin 20 Haziran Salı günü yola çıkmasını planladıklarını belirten QTLogistic firmasının Genel Müdürü İpek Demirci, ambargo altındaki Katar'a yardım edebilmeyi şirket olarak çok önemsediklerini dile getirirerek şöyle dedi:"Katar'a uygulanan ambargo nedeniyle komşu ülkelerden karayoluyla ithalat yolu zaten kapandı. Özellikle gıda ürünlerinde sıkıntı yaşıyorlar. Geriye hava ve denizyolu kaldı. Havayolunda hem tek seferde kısıtlı miktarda kargo taşındığı, hem de taşıma ücretleri yüksek olduğu için denizyolunu tercih ettik. Şu an bu gemiyle 60 uçağın götürebileceği kargoyu tek seferde yükleyip, 10 günde Katar'a ulaştırma kapasitesine sahibiz."Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin kendilerine destek olduğunu belirten Demirci açıklamasını şöyle sürdürdü:"Çok kısa bir zamanda çok zor bir işi halletmeye çalışıyoruz. Türkiye kötü gün dostudur. Burada birçok ihracatçının yükü var. Hem Türkiye daha çok ihracat yapmış olacak, hem de daha çok ürünümüz raflarda bulunacak. Bu bir alışkanlık yaratacak, belki de bu kriz boyunca bu nakliyeye devam edeceğiz. Resmi prosedürler devam ediyor. Gemiyi organize edip buraya getirmemiz 3 gün sürdü, 3 günde de yükleyip yola çıkmaya hazır etmeyi planlıyoruz. Yolculuğu da 10 gün sürecek. Şimdilik 6 ihracatçı firmamız var. Farklı gıdaların bir arada bir buzdolabında gittiğini düşünün. Bu şekilde bir çözüm üretmiş olduk."Bunun bir deneme seferi olduğunu ve gemiye yaklaşık 4 bin ton gıda yükleneceğini belirten Demirci, eğer başarılı olursa her 10 günde bir 4 ila 10 bin ton ürünü, başka gemileri de devreye sokarak Katar'a taşımayı hedeflediklerini söyledi. Geminin salı günü hareket etmesini planladıklarını kaydeden İpek Demirci, "Katar'da Doha Hamat Limanı'na gidecek. Katar'daki çözüm ortağımız olan firma karşılayacak. -30 ila +15 derece arasında soğutma kapasitesine sahip yaklaşık 30 gemimiz var. 4 ila 10 bin ton arasında kapasiteleri var. Hem hızlı gemiler hem de çok farklı ürünleri bir arada götürebilen gemiler. Eğer bu operasyon başarılı olursa bu gemilerle devam edeceğiz" diye konuştu.Green Guatemala gemisi, 1992 yılında inşa edilmiş ve halen Bahama bayrağı altında bulunan bir dondurulmuş kargo gemisidir. 4 bölümü bulunan geminin, her bir bölümünü -30 ila +15 derece sıcaklığa göre ayarlama kapasitesine sahipr. 7 Bin 743 grostonluk gemi, 131 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde.