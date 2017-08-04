Katarlı işadamlarından İTO'ya ziyaret

Katarlı işadamları ikili görüşmeler yapmak üzere İzmir Ticaret Odası'nı (İTO)ziyaret etti. Heyeti karşılayan İTO Başkan Vekili Cüneyt Güleç, "Bu görüşmeler aramızdaki ticareti daha da artıracaktır" dedi. Heyet 120 İTO üyesi firma ile ikili iş görüşmesi yaptı

Türk ve Katar Ekonomi Bakanlığı'nın girişimiyle 2 gün boyunca İzmir'de bulunan Katar Ticaret ve Sanayi Odası delegasyonu, İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret ederek kente yapılabilecek yatırımlar ve ticari işbirliklerini ele aldı. İkili iş görüşmeleri öncesi konuşan İTO Başkan Vekili Cüneyt Güleç, Katar'ın Türkiye'nin güçlü bir ortağı olduğunu söyledi. Güleç, "Sadece ticarette değil her alanda ilişkileri güçlü olan iki ülkeyiz. Yaşanan gelişmeler de bunları gösteriyor. Bugün burada sizleri bekleyen İzmirli firmalar da kentteki işadamlarının Katar'a olan ilgisinin bir göstergesi" diye konuştu.



İTO'daki ikili iş görüşmelerine 23 Katarlı firmanın katıldığını aktaran Başkan Vekili Güleç, "Burada inşattan gıdaya, medikalden mermer ve doğaltaşa kadar birçok alanda yaklaşık 120 üye firma ile görüşecekler. Üye firmalarımız bu görüşmelere oldukça yüksek talep gösterince bir çok üyemizi programa dahil edemedik. Bu sebeple yeni bir heyet organize etmeyi ve sizleri bir kez daha İzmir'de ağırlamak istiyoruz" dedi.



Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Muhammed Mahdi Al Ahbabi ise İTO'ya teşekkür ederek, "Katar'ın en ünlü işadamlarıyla burada olmaktan son derece mutluyuz. Biliyoruz ki bize gıda getiren ilk gemi İzmir'den kalktı; onun için İzmir'e bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



İki gündür İzmir'de olduğunu ve yapılan toplantıların son derece verimli geçtiğini aktaran Ahbabi, "Katarlı işadamları ile Türk işadamları arasında çok önemli anlaşmalar oldu. Bu bizi çok memnun ediyor. İki ülke arasındaki işadamları arasında bir ortaklık arzusu olduğunu gördük. Katar heyetinde ülkenin her sektöründe faaliyet gösteren en ünlü 100 işadamı var. Kardeş Türkiye ile yapılan işbirliklerinden son derece mutluyuz" dedi.



15 MİLYAR DOLARLIK YENİ TİCARET KAPASİTESİ



Geçtiğimiz yıllarda Türkiye ile Katar arasında yapılan işbirliklerinin önemli katkılar sağladığını kaydeden Ahbabi, "Katar ile abluka yapan ülkeler arasında 15 milyar dolarlık bir ticari kapasite vardı. Biz bunun büyük bir kısmının Türkiye ile olmasını istiyoruz. Gerek siyasi duruşunuz gerekse bizi desteklemenizden dolayı bunu istiyoruz. Ayrıca sizleri de Katar'a bekliyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından İTO Başkan Vekili Cüneyt Güleç, Katar heyet başkanı Ahbabi'ye günün anısına plaket hediye etti.