Kendi kendinin doktoru makine

Dirinler Makine ve Pilz işbirliğinde Endüstri 4.0 kapsamına uygun olan DirinSmart 4.0, olası arızayı önceden bildiriyor. Kendi kendine öğrenme özelliğine sahip makine, sürekli olarak kendini geliştirebiliyor

Ali Budak- Dirinler



Dirinler Makine ve Pilz işbirliğinde Endüstri 4.0 kapsamında geçtiğimiz ocak ayında başlatılan çalışma sonucunda Türkiye'nin akıllı makinası DirinSmart 4.0, 6 ayda bir sürede üretildi. 'Smart' kelimesinin İngilizce 'Akıllı' anlamına geldiğine dikkat çeken Dirinler Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Halil Akgül, 'Adı üzerinde bu makine, 'akıllı' bir makine ve Endüstri 4.0'a uyumlu. Elbette diğer Dirin makineleri de akıl yönünden iyidir. Örneğin sıcaklığı artınca ya da yağı azalınca ekranından uyarı verir. Ancak DirinSmart 4.0, sıcaklık artmadan ya da yağı azalmadan oluşabilecek arızaları ekranında göstermekle kalmıyor, aynı zamanında amirine haber de veriyor. E-posta atarak uyarı görevini yerine getiriyor. Bunun yanı sıra arızanın nedenini ve nasıl düzeltileceğini de anlatıyor' dedi.

'Kendinin doktoru makine'

Dirinler ile işbirlikleri sayesinde zeka ile donatılmış bir yapıyı başarıyla sanayinin hizmetine sunduklarını söyleyen Pilz Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur, 'DirinSmart 4.0'ın sanayinin ihtiyaç duyduğu endüstri 4.0 yaklaşımıyla akıllı, kendi işlevlerini konuşan ve arızalarını önceden bildiren makineler üretmek için geliştirilmiş teknolojik bir çözüm. Bakım, üretim, kalite, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini anlık olarak takip etmek, kayıt altına almak ve raporlamakla kalmayıp olası arızaların, beklenmedik durumların önceden tespitini yapan ve öğrenen bir makinemiz artık var. Kendi kendine öğrenebilen makinemiz de yapay zeka kullanıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha da artacak. Bu makine kendi kendinin doktoru olacak. Bunu amaçlayarak bu sistemi geliştirdik. Önceden bildirim sayesinde olası bir soruna karşı önceden bilgi vererek daha ciddi sorunların da önüne geçebiliyoruz. Bu sistemde makine önceden oluşabilecek her türlü arızayı önceden bildiriyor' ifadelerini kullandı.

Sanayici kazanacak

Dünyanın dört bir yanına satılan DirinSmart 4.0 makinelerinin anlık olarak takip edilebildiğini belirten Çopur, şöyle devam etti: 'Makine bu özellikleriyle Türk sanayisinin işgücündeki olası kayıplarının önüne geçilecek. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Bu yüzden biz de sanayiciye zaman, iş ve maliyette kazandırmak istiyoruz. Ar-Ge sürecinde de an çok bu konuya yoğunlaştık. Sonuç olarak ortaya çıka makineyle de verimliliği artıracak teknolojiye hizmet veriyoruz. Ürettiğimiz sistem sayesinde artık sanayiciyi büyük bir zaman ve maliyet yükünden de kurtarıyoruz. Yeni süreçte makine kendi sorunları önceden aktararak olası büyük sorunların da önüne geçilebilecek. Akıllı olan bu makine aynı zamanda öğrenme sürecini de hiç bırakmıyor. Sürekli kaydediyor ve sorunlarını sürekli belirtiyor. Öğrenmeye açık olan bu makineyle süreç üreticinin lehine olacak.'

Hafızaya alıyor

Türk sanayi sektörünün bu yeni nesil makinelerle üretimdeki tüm kayıpları geride bırakacağına dikkat çeken Akgül, şöyle devam etti: 'Müthiş hafızası var. Bulut sistemiyle makinenin her organından gelen veriyi aylarca hafızasında tutabilir. Bazen, bunlar beni de kıskandırıyor. Keşke biz de organlarımızdan gelen verileri anlık takip edebilsek ve bir hastalık oluşmadan önlemini alabilsek. Ancak DirinSmart 4.0 bunu yapabiliyor. Dirinler ve Pilz mühendislerinin birlikte geliştirdiği bu makinayı Türk sanayine kazandırdığımız için gurur duyuyoruz.'

Kendine çok iyi bakıyor

Sağlıklı bir insan olabilmek için kişinin kendine çok iyi bakması gerektiğinin altını çizen Akgül, 'İşte DirinSmart 4.0 da kendine çok iyi bakan bir makine. Bakım zamanı geldiğinde huysuzlanır, bakımcısını arar, gelmezse tekrar arar, üst amirine haber gönderir, gerektiğinde yedek parçasını kendisi sipariş eder. Bakımı yapıldıktan sonra da kendisinden emin olmadıkça çalışmaya başlamaz. İşini çok sever. Eğer operatör çalışmaz, makineyi boşta bırakır ve üretim yavaşlarsa da bu durumu hemen bildirir. Zekidir, öğrenme yeteneği vardır. Bu özelliği zaten onu farklı kılıyor. Geçmişteki çalışma alışkanlıkları ve oluşan arızalardan ders çıkarır' dedi. Makine ve Pilz işbirliğinde Endüstri 4.0 kapsamına uygun olan DirinSmart 4.0 adlı makine 6 ayda üretildi. DirinSmart 4.0'ın tamamen Türkiye'de üretildiğini ve üretilen bu akıllı makineyle Türk makine sanayisinde bir devrim gerçekleştirdiklerini belirten Pilz Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur, 'Bu makinemiz arızasını önceden bildiriyor ve kendi kendine öğreniyor. Bir yerde kendi kendinin doktoru olan bu makine gelişmeye de açık. Makinemiz sürekli olarak kendini geliştirebilen sisteme sahip' dedi.Dirinler Makine ve Pilz işbirliğinde Endüstri 4.0 kapsamında geçtiğimiz ocak ayında başlatılan çalışma sonucunda Türkiye'nin akıllı makinası DirinSmart 4.0, 6 ayda bir sürede üretildi. 'Smart' kelimesinin İngilizce 'Akıllı' anlamına geldiğine dikkat çeken Dirinler Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Halil Akgül, 'Adı üzerinde bu makine, 'akıllı' bir makine ve Endüstri 4.0'a uyumlu. Elbette diğer Dirin makineleri de akıl yönünden iyidir. Örneğin sıcaklığı artınca ya da yağı azalınca ekranından uyarı verir. Ancak DirinSmart 4.0, sıcaklık artmadan ya da yağı azalmadan oluşabilecek arızaları ekranında göstermekle kalmıyor, aynı zamanında amirine haber de veriyor. E-posta atarak uyarı görevini yerine getiriyor. Bunun yanı sıra arızanın nedenini ve nasıl düzeltileceğini de anlatıyor' dedi.Dirinler ile işbirlikleri sayesinde zeka ile donatılmış bir yapıyı başarıyla sanayinin hizmetine sunduklarını söyleyen Pilz Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur, 'DirinSmart 4.0'ın sanayinin ihtiyaç duyduğu endüstri 4.0 yaklaşımıyla akıllı, kendi işlevlerini konuşan ve arızalarını önceden bildiren makineler üretmek için geliştirilmiş teknolojik bir çözüm. Bakım, üretim, kalite, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini anlık olarak takip etmek, kayıt altına almak ve raporlamakla kalmayıp olası arızaların, beklenmedik durumların önceden tespitini yapan ve öğrenen bir makinemiz artık var. Kendi kendine öğrenebilen makinemiz de yapay zeka kullanıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha da artacak. Bu makine kendi kendinin doktoru olacak. Bunu amaçlayarak bu sistemi geliştirdik. Önceden bildirim sayesinde olası bir soruna karşı önceden bilgi vererek daha ciddi sorunların da önüne geçebiliyoruz. Bu sistemde makine önceden oluşabilecek her türlü arızayı önceden bildiriyor' ifadelerini kullandı.Dünyanın dört bir yanına satılan DirinSmart 4.0 makinelerinin anlık olarak takip edilebildiğini belirten Çopur, şöyle devam etti: 'Makine bu özellikleriyle Türk sanayisinin işgücündeki olası kayıplarının önüne geçilecek. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Bu yüzden biz de sanayiciye zaman, iş ve maliyette kazandırmak istiyoruz. Ar-Ge sürecinde de an çok bu konuya yoğunlaştık. Sonuç olarak ortaya çıka makineyle de verimliliği artıracak teknolojiye hizmet veriyoruz. Ürettiğimiz sistem sayesinde artık sanayiciyi büyük bir zaman ve maliyet yükünden de kurtarıyoruz. Yeni süreçte makine kendi sorunları önceden aktararak olası büyük sorunların da önüne geçilebilecek. Akıllı olan bu makine aynı zamanda öğrenme sürecini de hiç bırakmıyor. Sürekli kaydediyor ve sorunlarını sürekli belirtiyor. Öğrenmeye açık olan bu makineyle süreç üreticinin lehine olacak.'Türk sanayi sektörünün bu yeni nesil makinelerle üretimdeki tüm kayıpları geride bırakacağına dikkat çeken Akgül, şöyle devam etti: 'Müthiş hafızası var. Bulut sistemiyle makinenin her organından gelen veriyi aylarca hafızasında tutabilir. Bazen, bunlar beni de kıskandırıyor. Keşke biz de organlarımızdan gelen verileri anlık takip edebilsek ve bir hastalık oluşmadan önlemini alabilsek. Ancak DirinSmart 4.0 bunu yapabiliyor. Dirinler ve Pilz mühendislerinin birlikte geliştirdiği bu makinayı Türk sanayine kazandırdığımız için gurur duyuyoruz.'Sağlıklı bir insan olabilmek için kişinin kendine çok iyi bakması gerektiğinin altını çizen Akgül, 'İşte DirinSmart 4.0 da kendine çok iyi bakan bir makine. Bakım zamanı geldiğinde huysuzlanır, bakımcısını arar, gelmezse tekrar arar, üst amirine haber gönderir, gerektiğinde yedek parçasını kendisi sipariş eder. Bakımı yapıldıktan sonra da kendisinden emin olmadıkça çalışmaya başlamaz. İşini çok sever. Eğer operatör çalışmaz, makineyi boşta bırakır ve üretim yavaşlarsa da bu durumu hemen bildirir. Zekidir, öğrenme yeteneği vardır. Bu özelliği zaten onu farklı kılıyor. Geçmişteki çalışma alışkanlıkları ve oluşan arızalardan ders çıkarır' dedi.