Kimya Sektörü TURKCHEM’de buluşuyor…

Türkiye’de en çok ihracat gerçekleştiren 3’ncü sektör konumundaki kimya sanayinin 2018 yılında cirosunun 157,7 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Sektörde 424’ü yabancı sermaye ortaklı olmak üzere 10.000’in üzerinde firma bulunuyor ve 500.000 kişiye istihdam sağlanıyor

8-10 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’e, 20 ülkeden 300’ü doğrudan katılımcı 1.000’in üzerinde firma ve 70 ülkeden 12.000’i aşkın ziyaretçi katılımı bekleniyor…

Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM, 8-10 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘ChemShow Eurasia: 8. Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı’, ‘ChemLab Eurasia: 8. Uluslararası Laboratuvar, Teknoloji, Test & Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı’ ve ‘ChemTech Eurasia: 8. Uluslararası Kimyasal Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı’ olarak 3 ana kategoride düzenleniyor.

Artkim Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz YAMAN: “Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden satın almacılar TURKCHEM 2018’de olacaklar”…

“Bu yıl 20 ülkeden 300 doğrudan katılımcı ile 1.000’in üzerinde firma ve firma temsilciği ve 70 ülkeden 12.000’i aşkın profesyonel ziyaretçiyi Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018 çatısı altındaki ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia’da buluşturacağız” diyen Artkim Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz YAMAN, “Kimya sektörünün Türkiye ve EMEA Bölgesi’ndeki en geniş kapsamlı, Avrasya Bölgesi’ndeki tek ve en büyük fuarıyız. Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna vb. gibi pek çok hedef pazar ülkeden profesyonel alıcılar ve katılımcılar fuarımızda olacaklar. Ayrıca, 3 salonda yer alacak etkinlik alanlarımızda katılımcı firmalar, akademisyenler ve dernekler ve tarafından gerçekleştirilecek sektöre dair en son yenilik ve teknolojilerin ele alındığı ticari ve teknik sunumlara ev sahipliği yapacağız” dedi.



İKMİB Başkanı Adil Pelister: “Sektörümüzün küresel kimya ticaretindeki payını arttırması için yüksek katma değerli üretime geçilmeli…”

Türkiye’nin küresel kimya ticaretindeki payını arttırması için önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğuna; istenen büyümenin sağlanabilmesi için de yüksek katmadeğerli ürünlerin üretilmesi ve bu nedenle üretimde teknolojik gelişmelere ve finansmana önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü için belirlenen 2023 yılı ihracat hedefi 50 milyar dolar. Bu nedenle sektör olarak odağımızda ihracatı aldık. İKMİB olarak 8-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’i destekliyoruz ve sektör olarak geniş katılımla yer alacağız. T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İKMİB Genel Sekreterliği organizatörlüğünde TURKCHEM 2018 Fuarı ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kimya sektörü olarak bize yeni ve alternatif pazarlara ulaştıracak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz”dedi.

KSP Başkanı Reha Gür: “Kimya Sektörü 2018 yılı ihracatının yüzde 8 artışla 17,4 milyar $’a ulaşması bekleniyor…”

Kimya Sanayi Platformu (KSP) Başkanı Reha Gür ise “ 2014 yılında 17,8 milyar $’a ulaşan kimya sektör ihracatı sonraki iki yıl düşüş yaşayarak 2015’te 15,4 milyar $’a ve 2016’da 13,9 milyar $’a gerilemiştir. Sonrasında gerek ülkede gerekse sektörümüzde yaşanan toparlanma dönemi ile birlikte ise sektör ihracatı 2017’da 16,1 milyar $’a yükselmiştir. İhracatta yaşanan söz konusu artışın 2018 yılında da devam ettiğini gözlemliyoruz. İhracatta yaşanan bu olumlu havanın devam etmesi durumunda 2018 yılı ihracatının %8 artışla 17,4 milyar $’a ulaşmasını bekliyoruz.

TKSD Başkanı Haluk Erceber: “Ekonomimizin büyümesi için yerli ve milli üretimle birlikte ihracata çok ihtiyacımız var…”

Türkiye’nin bulunduğu stratejik konum, yüksek iç tüketim ve sürdürülebilir enerji güvenliğine sahip enerji transit hub’ı ortasında bulunması sebebiyle uluslararası yatırımcıların ilgisini çekecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken TKSD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber, “Kimya sektörünün 2023 yılı ihracat hedefi 50 milyar USD olarak kondu, ekonomimizin büyümesi için yerli ve milli üretimle birlikte ihracata çok ihtiyacımız var. Dış ticarettte son dönemde yaşanan gelişmeler, ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını ve çeşitliliğini arttırmamızın önemi bizlere bir kez daha hatırlattı. Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’le kimya sektörünün dünya genelindeki önemli markalarını ve önemli alıcıları 3 gün süreyle İstanbul’a kimya sektörümüzün ayağına getiriyoruz” dedi.

Dünya toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 16 trilyon seviyesindeyken, kimya sektörü 4 trilyon dolar ile küresel ticaret hacminden yüzde 25 pay alıyor. Kimya sektörünün ülkemizdeki büyüklüğü incelendiğinde 2014 yılında 109,8 milyar TL olan sektör cirosunun izleyen yıllarda sırasıyla 116,9 milyar, 121,3 milyar ve 2017 yılı itibariyle de 128,6 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor. Türkiye’de en çok ihracat gerçekleştiren 3’ncü sektör konumundaki kimya sanayinin 2018 yılında cirosunun 157,7 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Sektörde 424’ü yabancı sermaye ortaklı olmak üzere 10.000’in üzerinde firma bulunuyor ve 500.000 kişiye istihdam sağlanıyor.