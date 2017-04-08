Kira geliri elde eden kişilerin mutlaka bu gelirin vergisini ödemek üzere kira geliri beyanı vermeleri gerekiyor. Kira geliri beyanı vermekle yükümlü olan kişilerin sordukları soru
Kira Gelirin Beyan Etmeyen Ev Sahipleri Yandı
Kira geliri elde eden kişilerin mutlaka bu gelirin vergisini ödemek üzere kira geliri beyanı vermeleri gerekiyor. Kira geliri beyanı vermekle yükümlü olan kişilerin sordukları sorular arasında ise “kira geliri beyan edilmezse ne olur, kira geliri eksik beyan edilirse ne olur ve kira geliri ne zaman elde edilmiş sayılır?” soruları yer almaktadır. Ancak son yıllarda Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar ile kira geliri elde ettiği halde beyan vermeyen kişilere son derece ağır yaptırımlar uygulandığı bilinmelidir.
Kira Geliri Ne Zaman Elde Edilmiş Sayılır?
Kira geliri elde edildiği yıla aittir. Yani örnek vermek gerekirse 2016 yılına ait olan ancak 2017 yılında tahsil edilen kira geliri 2016 yılında verilen kira geliri beyannamesi içerisinde değil 2017 yılında verilen beyannamede gösterilmelidir. Bazı durumlarda da peşin ödeme yapan ev sahipleri bulunmakta olup bu kira bedelleri de bir sonraki yıla ait olsa dahi tahsil edildiği dönem içinde beyanname verilerek vergilendirilmelidir. Haberin Devamı İçin: Kira gelir Vergisi Diğer Emlak Haberleri için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
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