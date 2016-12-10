'Komşu'ya günde 3 kamyon balık gidiyor

İzmirli balıkçılar, Yunan meslektaşlarıyla anlaşma yaparak bu ülkeye günde 3 kamyon balık göndermeye başladı. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Çakan, 'Kavala, Selanik ve Atina'daki balıkçı arkadaşlarımızla bir ticaret sözleşmesi yaptık. Anlaşmanın üzerinden henüz 3 gün geçmesine rağmen esnafımız 50 bin avro gelir elde etti' diye konuştu

Yunan meslektaşlarıyla anlaşma yapan İzmirli balıkçılar, bu ülkeye günde 3 kamyon balık göndermeye başladı.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Türk balıkçılığının son yıllarda büyük atılım yaptığını söyledi.

Ege'nin iki kıyısında balıkçılık açısından rekabet olduğunu belirten Çakan, "İzmir'den Yunanistan'a 7 yıldır sektörümüzle ilgili ticaret yapılamıyordu. Bu noktada çalışmalar yapmak üzere işadamlarıyla Yunanistan'ın Kavala, Atina ve Selanik şehirlerine ziyaretler gerçekleştirdik." dedi.

Yunanistan'da av yasağının başlaması nedeniyle komşu iş adamlarını da İzmir'e davet ettiklerini anlatan Çakan, konuklarının İzmirli balıkçıların avladığı balıklara hayran kaldığını ifade etti. Çakan, "Daha sonra Kavala, Selanik ve Atina'daki balıkçı arkadaşlarımızla bir ticaret sözleşmesi yaptık. Şimdi bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Su Ürünleri Halinden her gün 3 kamyon balık Yunanistan'a gönderiliyor. Anlaşmanın üzerinden henüz 3 gün geçmesine rağmen esnafımız 50 bin avro gelir elde etti." diye konuştu.

Çakan, sözleşme kapsamında Türk işadamlarının Yunanistan'dan balık ithalatı yapabileceğini de aktardı.



'İki yakadaki lezzetler birbirine yakın'



Yunan işadamı Uasiliyous Arzuoglu ise Türk insanının samimiyetini her zaman yakından hissettiklerini söyledi.

Sözleşme çerçevesinde balık almak üzere İzmir'e geldiğini anlatan Arzuoglu, "Türk esnafı bize yardımcı oluyor. Balık alımı noktasında kontrat yaptık. Ticaret açısından hiçbir tereddüdümüz yok. Uygun fiyata aldığımız kaliteli balıkları Yunanistan'da satıyoruz." dedi.

Arzuoglu, Ege'nin iki yakasındaki lezzetlerin birbirine yakın olduğunu belirterek, İzmir'den yaptıkları alımlarda sardalya, tavuk balığı, mezgit, barbut, palamut, hamsi ve çinekop gibi balıkları tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

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