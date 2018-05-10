Konut kredisi faizinde ilk indirim geldi!

Başbakan'ın çağrısı sonrası Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar konut kredilerinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü. Yeni faiz oranları 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak ve stokları eritmek için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98'e çekildiğini açıkladı. Ziraat Bankası'nda konut kredi faizleri yüzde 1.23 seviyesindeydi. Ziraat Bankası'nın ardından diğer kamu bankalarının da faizleri benzer seviyelere çekmesi bekleniyor.

"KONUT KREDİSİ BÜYÜKLÜĞÜ 200 MİLYAR LİRA"

Bankadan yapılan açıklamada, "Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır.

Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında; 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık yüzde 50'si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.

Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde; 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık %0,98 olarak belirlemiştir." denildi.