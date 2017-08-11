Kredi kartı kullanıcıları dikkat! 17 Ağustos'tan itibaren...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar doğrultusunda kredi kartlarının internete kullanımı 17 Ağustos’ta müşteri onayına bağlanacak

Müşteri istemedikçe kredi kartları online alışverişe kapatılacak. Önlemlerin yerinde olduğunu, uygulamayla alışverişlerinde tüketicilerin de sorumluluk üstlenmesinin istenildiğini belirten uzmanlar, virüs ve internet güvenlik programlarının yaygınlaştırılmasını öneriyor.



İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yetkiner, internetin yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu anımsatarak, “Yaşamın her alanında interneti giderek daha çok kullanıyoruz. Akıllı telefonların sürekli artan işlem kapasiteleri internet kullanımının mobilleşmesine yol açtı. Geçen yıl internet üzerinden alışveriş yapanların oranı yüzde 34,1’e yükseldi. Birbirine internet üzerinden bağlanmış bir dünyada güvenlik açıkları da küresel boyutta. 17 Ağustos 2017 itibariyle kredi kartlarının internet kullanımına açık olması için müşteri onayı gerekecek. BBDK internet alışverişi neticesinde oluşabilecek ticari zararlar karşısında tüketicinin de sorumluluk üstlenmesini beklediğini gösteriyor” dedi.



Türkiye'de yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Yetkiner, sorumluluğun paylaşılmasının doğru bir karar olduğunu ancak bu önlemin internet alışverişlerini daha güvenli yapmak için yeterli olmadığını belirtti. Prof. Dr. Yetkiner, “Elbette bu önlem kendi isteği dışında kredi kartı internet alışverişlerine açık olan bir grup kredi kartı kullanıcısını da siber tehlikelerden doğrudan koruyacaktır. Kredi kartını online alışverişe açık tutan kullanıcıların da daha bilinçli olmaları yönünde bir etkisi olabilecektir. Başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olmak üzere kamu kurumları önleyici tedbirler almak zorundadır. Bu bağlamda virüs ve internet güvenlik programlarının kullanımının artırılması ve korsan yazılım, müzik, filmlerin kullanımının önlenmesi için alınan tedbirlerin artırılması bir zorunluluktur” diye konuştu.



