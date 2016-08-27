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    • Kurum İçi Girişimcilik Sayesinde Kariyer Hedeflerinize Ulaşın

    Kurum İçi Girişimcilik Sayesinde Kariyer Hedeflerinize Ulaşın

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 18:41
    Kurum İçi Girişimcilik Sayesinde Kariyer Hedeflerinize Ulaşın

    Kamu sektörü ve özel sektör arasındaki en büyük fark, kamu sektörü çalışanlarından mesai saatleri içerisinde verilen görevlerin yerine getirmesini beklerken, özel sektör, çalışanların şirketin daha iyiye gidebilmesi için kişisel özelliklerini de kullanmasını bekler. Kişisel özelliklerini geliştiren ve sosyal yönünü kuvvetlendiren bir çalışan, kariyer hedefine daha kolay ulaşır. Bu yüzden kurum içi girişimcilik, kariyer hedefi olan çalışanlar için çok önemlidir.

    Hangi Kurumlar Girişimcilik Eğitimi Veriyor?

    Girişimcilik eğitimi almak için pek çok devlet kurumu ve özel kuruluşlar mevcut.

    ·        Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine bağlı kuruluşlar,

    ·        Ticaret ve sanayi odaları,

    ·        Milli Eğitim Bakanlığı,

    ·        İl kalkınma ajansları,

    ·        Üniversitelerin ve yüksekokulların ilgili bölümleri bu girişimcilik eğitiminin verildiği çeşitli kurumlardır.

    KOSGEB Desteğiyle Kendi İşini Kurmak Çok Kolay

    Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), kendi işini kurmak için başvuran girişimci adaylarına düşük faizli kredi ve hibe imkanları sağlayarak ülkemizde girişimciliğin yaygınlaşmasını amaç edinmektedir. Fakat, farklı sektörlerden başarılı iş insanlarının tecrübe ve bilgilerinden faydalanmak isteyenlerin www.girisimsavascisi.org sitesine bir göz atmalarında fayda var.

    Anahtar Kelimeler: Kurum, İçi, Girişimcilik, Sayesinde, Kariyer

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