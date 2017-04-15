Kuşadası'nda kruvaziyer sevinci

Aydın 'ın Kuşadası İlçesi'ne demir atan kruvaziyer gemisi Celestyal Olympia'dan inen turistler esnafın yüzünü güldürdü.

Kuşadası Ege Ports Yolcu Limanı'na, Yunan bayraklı Celestyal Olympia adlı kurvaziyer gemisi ilk seferini gerçekleştirdi. 1300 yolcusu ve 800 mürettebatıyla limana yanaşan gemiden inen turistlerin bir kısmı, otobüslerle Meryemana ve Efes turuna çıktı. Bazı yolcular ise tur programına katılmayarak kent merkezini gezdi, alışveriş yaptı. Celestyal Olympia'nın bu yıl kente 57 sefer düzenleyeceği belirtildi.