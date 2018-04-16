Madencilik, yüzde 25 büyüyecek

Madencilik sektörünün, 2018 yılı için yüzde 25 büyüme hedefi olduğunu ve bu süreçte KGF kredisi kullanırken maden ocaklarını bankaya teminat gösterememe sorunu yaşadıklarını belirten EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, ilgili bakanlıklarla yaptıkları görüşmeler sonucunda, maden ocaklarını da artık noterden ipotek vererek teminat olarak kullanabildiklerini söyledi

Ali Budak- Ege



15 milyar dolar hedefi



Göreve başladıklarında hedeflerinin maden ve doğaltaş sektörünün ortak paydasını gözetmek olduğunu söyleyen Kaya, ‘20 milyar dolar kayıtlı olan doğaltaş sektöründe, biz maalesef sadece bunun yüzde 10’luk kısmını alabiliyoruz. Dünya rezervlerinin yüzde 38-40’lık kısmına sahip bir ülkeyiz. Bu alanda çok gücü olan bir ülkeyiz. Türkiye’nin hiçbir sıkıntısı yok. Rezervler kullanılabiliyorsa anlamlıdır. Maden sektörü 15 milyar doları rahatlıkla bulabilecek bir sektör. 15 milyar doları, 2023 hedeflerinde bunun matematiğiyle çarpanlarıyla ilgili bakanlıklara



Ortadoğu pazarıyla sektörün önü açık



Maden ve doğaltaş sektörünün önünün açık olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti: Biz sadece Suriye, Irak, Bağdat, Musul gibi şehirlerin rehabilitasyonunda, doğaltaş sektörü 25 yıl çalışsa buralarda pazar sıkıntısı yaşamayacak. Sektörün önü açık, ele ele tutuşursak bir araya gelirsek, ülkenin cari açığını kapatabilecek bir sektör. El ele vermemiz gerektiğini biliyoruz, bunun da startını verdik.



Teminat sorunu yok



Sektörün ciddi sıkıntıların birinin de kredi sorunu olduğunu dile getiren Kaya, ‘Bizim fabrikaların maliyeti belli. Esas maliyetli olan maden ocaklarımızı hiçbir bankaya teminat olarak gösteremiyoruz. 2016 felaketinden sonra kayıp yılı olarak koyduğumuz 2017 yılında sektör 23,4 büyüdü. Tüm sektörler içinde KGF kredilerinden en az yararlanan sektör madencilik sektörü, özelde de doğaltaş sektörü. Biz teminat mektubu istenmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. İlgili bakanlıkla görüşmeler yaptık, bu sorun çözülmezse sektörün bundan yararlanamayacağını söyledik. Görüşmeler sonunda, biz maden ocaklarımızı da artık noterden ipotek vererek teminat olarak kullanabiliyoruz’ ifadelerini kullandı.



“Uç ürünlere yönelmeliyiz”



Her konuşmasında ihracatın artışının özendirilmesi gerektiğine vurgu yaptığını söyleyen Kaya, şöyle devam etti: Hükümetin müthiş teşvikleri var. Made in Turkey markasını yaratmak için nitelikli iş gücünü oluşturmamız gerekiyor. Ne olur blok satalım vitrin sayısını çoğaltalım. Ülkeler orijini olan ülkelere yoğunlaşıyorlar. Blok satışını durdurduğumuz anda, vitrin satışını azaltırız. Bizim artık gerçekten uç ürünlere yönelen daha pahalı ürünler üreten bir ülke haline gelmemiz lazım. Tüm sektörümden rica ediyorum, eğer biz İtalya’nın dün yaptığını bugün yapmazsak sektör bugün beklediği yere değil daha aşağıya gider. Uç ürünlerle ilgili sektöre sahip çıkmanızı istiyorum. Biz dünyada şampiyonlar liginde oynayabilecek bir sektörüz ama kendi ülkemizde maalesef daha amatör kümede bile değiliz.



Yaratılan Çin algısı yalan



Çin’in Türkiye’den aldığı blok mermerleri dışarıya daha uzuca sattığı algısının yanlış ve yalan olduğunu belirten Kaya, ‘Çinliler bizden alıyor, dışarıya bizden ucuza satıyor algısı yalan, yanlış. Bizim dışımızda olan bir sürü olay bizi etkiliyor, dünya gerçekten küçüldü. Çin ve ABD’nin vergi krizinden çok fazla etkileneceğimizi sanmıyorum. Orta Doğu stabil hale gelirse bu bizi çok olumlu yönde etkileyecektir’ şeklinde konuştu.



“Yüzde 25’in üstüne çıkacağız”



Antalya’da gerçekleşen madencilik çalıştayında ilk defa 11 STK’nın bir araya geldiğine dikkat çeken Kaya, ‘Enerji Bakanımızın da söylediği ‘Bu bir milat’ sözü anlamlıydı. Verdiğimiz sözde biz 23,4 büyüdük. Xiamen ve İzmir’deki fotoğrafta yüzde 25 hedefini ilan ettik. Bir yangın çıkmazsa bir sıkıntı çıkmazsa yüzde 25’in üstüne çıkacağız. Maden sektörü 15 milyar doları rahatlıkla bulabilecek bir sektör. Buna mecburuz dövizin çok ciddi anlamda yükselmesi kısa vadede ihracatçıya iyi görünebilir ama uzun vadede zarar eden yine biz oluyoruz. Çünkü kısa çıkışlarda biz zam yapılıyor döviz geri geldiğinde o zam yerinde kalıyor. Sektör şu anda hedefi büyütmüş durumda. Özellikle EXİM ve KGF fonları, yatırım için özelikle yatırımda 2 yıl ödemesiz 7 yıl ve çok düşük faizlerle kullanılabiliyor. 1 milyon doları, 7 yıl içinde ödeme hakkınız var. Çok ciddi teşvikler geliyor üretici ve ihracatçı anlamında. Bu bir boyutuyla istihdamı da artırıyor. Yüzde 25 yüzde yüz yakalayacağımız bir hedef. Doğaltaş özelinde ise yüzde 16-18 büyümeyi hedefliyoruz’ ifadelerini kullandı.



‘Süleyman Şah’a talibiz’



Maden sektörünün asıl sahiplerinin Türkiye'de yaşayan insanlar olduğunu da vurgulayan Kaya, sektörle ilgili adımlar atarken bunu göz önüne alarak hareket ettiklerine belirtti. EMİB olarak Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kurucusu olduğu Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nca ABD'de yaptırılacak Türk Kültür Evi'nin mermer ve granitlerinin karşılayacaklarını belirten Kaya, yaklaşık 1 yıl sonra faaliyete geçecek evin en iyi şekilde dizayn edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Kaya, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını açıkladığını belirterek, ‘Süleyman Şah türbesinin onarımı yapmaya talibiz. Bayrağımızın orada daha iyi şekilde dalgalanması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz madenciler olarak orada Süleyman Şah Türbesi'ni eskisinden daha güzel hale getirebiliriz’ dedi. - Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya , 4 yıllık başkanlığı döneminde Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin yürüttüğü projeler ve 27 Nisan’da gerçekleşecek olan EMİB Genel Kurulu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Ege İhracatçı Birliği’nde düzenlenen toplantıda konuşan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, 27 Nisan günü kırıp dökmeden, Egeye yakışan bir seçim yapacaklarını belirterek, ‘Hiçbir yalan söylemeden kimseyi yanlış manipüle etmeden bize yakışır şekilde ve bilinçle seçime gidiyoruz. 3 liste var. 3 listeye de hayırlı uğurlu olsun’ dedi. EMİB yeni dönemi; Yönetim Kurulu Mevlüt Kaya, İbrahim Alimoğlu, Melike Alpay, Banu Bekişoğlu, Erol Berberoğlu, Mehmet Hikmet Çelikkol, Selahattin Çınar, Önder Öztunalı, İsmet Pektaş, Faik Tokatlıoğlu, Osman Çağrı Uysal, Denetleme Kurulu ise Burak Alimoğlu, Remzi Boncuk, Serdar Sungur isimlerinden oluşuyor.Göreve başladıklarında hedeflerinin maden ve doğaltaş sektörünün ortak paydasını gözetmek olduğunu söyleyen Kaya, ‘20 milyar dolar kayıtlı olan doğaltaş sektöründe, biz maalesef sadece bunun yüzde 10’luk kısmını alabiliyoruz. Dünya rezervlerinin yüzde 38-40’lık kısmına sahip bir ülkeyiz. Bu alanda çok gücü olan bir ülkeyiz. Türkiye’nin hiçbir sıkıntısı yok. Rezervler kullanılabiliyorsa anlamlıdır. Maden sektörü 15 milyar doları rahatlıkla bulabilecek bir sektör. 15 milyar doları, 2023 hedeflerinde bunun matematiğiyle çarpanlarıyla ilgili bakanlıklara madencilik sektörü ile paydaş olan bakanlıklara anlatabildik. İnanın bu 4 senede yaptığımız en önemli şey bürokraside bu sektörün götürdüğü sözlerin anlamını ve önemini kavrayan bir güven getirdik’ dedi.Maden ve doğaltaş sektörünün önünün açık olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti: Biz sadece Suriye, Irak, Bağdat, Musul gibi şehirlerin rehabilitasyonunda, doğaltaş sektörü 25 yıl çalışsa buralarda pazar sıkıntısı yaşamayacak. Sektörün önü açık, ele ele tutuşursak bir araya gelirsek, ülkenin cari açığını kapatabilecek bir sektör. El ele vermemiz gerektiğini biliyoruz, bunun da startını verdik.Sektörün ciddi sıkıntıların birinin de kredi sorunu olduğunu dile getiren Kaya, ‘Bizim fabrikaların maliyeti belli. Esas maliyetli olan maden ocaklarımızı hiçbir bankaya teminat olarak gösteremiyoruz. 2016 felaketinden sonra kayıp yılı olarak koyduğumuz 2017 yılında sektör 23,4 büyüdü. Tüm sektörler içinde KGF kredilerinden en az yararlanan sektör madencilik sektörü, özelde de doğaltaş sektörü. Biz teminat mektubu istenmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. İlgili bakanlıkla görüşmeler yaptık, bu sorun çözülmezse sektörün bundan yararlanamayacağını söyledik. Görüşmeler sonunda, biz maden ocaklarımızı da artık noterden ipotek vererek teminat olarak kullanabiliyoruz’ ifadelerini kullandı.Her konuşmasında ihracatın artışının özendirilmesi gerektiğine vurgu yaptığını söyleyen Kaya, şöyle devam etti: Hükümetin müthiş teşvikleri var. Made in Turkey markasını yaratmak için nitelikli iş gücünü oluşturmamız gerekiyor. Ne olur blok satalım vitrin sayısını çoğaltalım. Ülkeler orijini olan ülkelere yoğunlaşıyorlar. Blok satışını durdurduğumuz anda, vitrin satışını azaltırız. Bizim artık gerçekten uç ürünlere yönelen daha pahalı ürünler üreten bir ülke haline gelmemiz lazım. Tüm sektörümden rica ediyorum, eğer biz İtalya’nın dün yaptığını bugün yapmazsak sektör bugün beklediği yere değil daha aşağıya gider. Uç ürünlerle ilgili sektöre sahip çıkmanızı istiyorum. Biz dünyada şampiyonlar liginde oynayabilecek bir sektörüz ama kendi ülkemizde maalesef daha amatör kümede bile değiliz.Çin’in Türkiye’den aldığı blok mermerleri dışarıya daha uzuca sattığı algısının yanlış ve yalan olduğunu belirten Kaya, ‘Çinliler bizden alıyor, dışarıya bizden ucuza satıyor algısı yalan, yanlış. Bizim dışımızda olan bir sürü olay bizi etkiliyor, dünya gerçekten küçüldü. Çin ve ABD’nin vergi krizinden çok fazla etkileneceğimizi sanmıyorum. Orta Doğu stabil hale gelirse bu bizi çok olumlu yönde etkileyecektir’ şeklinde konuştu.Antalya’da gerçekleşen madencilik çalıştayında ilk defa 11 STK’nın bir araya geldiğine dikkat çeken Kaya, ‘Enerji Bakanımızın da söylediği ‘Bu bir milat’ sözü anlamlıydı. Verdiğimiz sözde biz 23,4 büyüdük. Xiamen ve İzmir’deki fotoğrafta yüzde 25 hedefini ilan ettik. Bir yangın çıkmazsa bir sıkıntı çıkmazsa yüzde 25’in üstüne çıkacağız. Maden sektörü 15 milyar doları rahatlıkla bulabilecek bir sektör. Buna mecburuz dövizin çok ciddi anlamda yükselmesi kısa vadede ihracatçıya iyi görünebilir ama uzun vadede zarar eden yine biz oluyoruz. Çünkü kısa çıkışlarda biz zam yapılıyor döviz geri geldiğinde o zam yerinde kalıyor. Sektör şu anda hedefi büyütmüş durumda. Özellikle EXİM ve KGF fonları, yatırım için özelikle yatırımda 2 yıl ödemesiz 7 yıl ve çok düşük faizlerle kullanılabiliyor. 1 milyon doları, 7 yıl içinde ödeme hakkınız var. Çok ciddi teşvikler geliyor üretici ve ihracatçı anlamında. Bu bir boyutuyla istihdamı da artırıyor. Yüzde 25 yüzde yüz yakalayacağımız bir hedef. Doğaltaş özelinde ise yüzde 16-18 büyümeyi hedefliyoruz’ ifadelerini kullandı.Maden sektörünün asıl sahiplerinin Türkiye'de yaşayan insanlar olduğunu da vurgulayan Kaya, sektörle ilgili adımlar atarken bunu göz önüne alarak hareket ettiklerine belirtti. EMİB olarak Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kurucusu olduğu Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nca ABD'de yaptırılacak Türk Kültür Evi'nin mermer ve granitlerinin karşılayacaklarını belirten Kaya, yaklaşık 1 yıl sonra faaliyete geçecek evin en iyi şekilde dizayn edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Kaya, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını açıkladığını belirterek, ‘Süleyman Şah türbesinin onarımı yapmaya talibiz. Bayrağımızın orada daha iyi şekilde dalgalanması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz madenciler olarak orada Süleyman Şah Türbesi'ni eskisinden daha güzel hale getirebiliriz’ dedi.