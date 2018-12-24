Mahmut Özgener: Türk zeytininin lezzeti dünyada yok

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin ziyaretinde konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türk zeytininin eşsiz lezzete sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de sofralık zeytinin yüzde 70'ini üreten Akhisar, bu yıl 300 bin ton rekolteye imza attı. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, Meclis Başkanı Feride Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyeleri İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i (İZTO) ziyaret etti.

ATSO Başkanı Dr. Ulusoy, Türkiye'nin ilk Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Akhisar'da kısa süre önce hayata geçirdiklerini, 9 fabrikanın kurulumu tamamlayıp üretime başladığını belirterek "Zeytindeki yüzde 70, zeytinyağında yüzde 30'luk pazar payımızı çok daha yükseğe çıkarmak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz" dedi. Akhisar üretim ekonomisinin Türkiye'nin 30 ilinden büyük olduğunu, 2001 yılında Akhisar'ın ihracatının 4.5 milyon lira iken bugün 330 milyon liraya ulaştığını söyleyen Dr. Ulusoy, hedeflerinin daha iyi bir tarım ekonomisi için tarladan sofraya kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturmak olduğunu söyledi. Akhisar markalarını yurtdışına çıkarmak için katma değerli ürün üretimini benimsediklerini ifade eden Dr. Ulusoy "Yöremize özgü Domat ve Uslu tipi zeytin ile Akhisar köftesinin coğrafi işaretlerin alarak tescillendirdik. Şimdi Akhisar Uslu ve Domat zeytinyağının coğrafi işaretlerini almak için müracaatlarımız yapıldı. Tarımda 17 bin üreticimiz var. Sanmıyorum ki Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle 17 bin üreticinin güç birliği yapmış olsun" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İZTO Başkanı Mahmut Özgener de ekonominin büyümesi için yapılan her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi. Zeytin üreticisinin büyük özveriyle çalıştığını söyleyen Özgener, Türk zeytininin eşsiz lezzete sahip olduğunu belirterek "İnanın bu lezzet dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.