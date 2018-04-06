Maliye Bakanı'ndan faiz açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız" dedi

Maliye Bakanı'ndan faiz açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen '14. Türkiye Vergi Kongresi'nin açılışına katıldı. Üniversitenin Sultanahmet'teki rektörlük binasında gerçekleşen programda konuşan Bakan Ağbal, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Faizlerin aşağıya düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili bir soruya Ağbal, "Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, ekonomi üzerinde yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız.


Kaynak: DHA
Etiketler; #naci ağbal #ekonomi #maliye
Önceki Haber
Akademisyenlerin cenaze töreninde gergin anlar
Sonraki Haber
Kaynanalar'ın 'Tijen'i hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.