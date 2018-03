MARBLE bereketi, otellerde yer yok

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan MARBLE Fuarı'nın sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin medarı iftiharı olduğunu söyleyen ETİK Başkanı Mehmet İşler, 'MARBLE Fuarı, İzmir'deki otellerin doluluk oranlarını şimdiden yüzde yüze getirdi. Bu fuar sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye kazandırıyor' dedi

- Türkiye'nin son 2 yıldır turizmde yaşadığı sorunları geride bıraktığını ve 2018 itibariyle toparlamaya ve yeniden yükselişe geçtiğini belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler, 'ITB Berlin Turizm Fuarı'ndan 2018'de Türkiye ve Ege için pozitif veriler aldık. 2019 ise hem ciro ve hem sayı bakımından çok iyi rakamlara ulaşarak 2015 yılını geçeceğiz. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen MARBLE Fuarı'nın sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin medarı iftarı ve yüz akı. Bu fuar, İzmir'deki otel lerin doluluk oranlarını zaten şimdiden yüzde yüze getirdi. Bu fuar sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye kazandırıyor. Bu fuar sayesinde İzmir bereketli günler geçirecek. Bunun dışında yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin 2023 yılındaki 50 milyon turist ve 50 milyar dolar hedefimizi çok daha erken yakalayacağız' dedi.Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan MARBLE Fuarı'nın sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin medarı iftarı ve yüz akı olduğunu belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler, 'MARBLE Fuarı, İzmir'deki otellerin doluluk oranlarını şimdiden yüzde yüze getirdi. Bu fuar sayesinde İzmir'de sadece otelciler değil lokantalar, taksiciler, turizm ya da kısaca bütün hizmet sektörleri olarak her zaman bereketli günler geçiriyoruz. Ancak bu konaklama konusunda da bazı sorunlar oluşmaya başladı. Özellikle rezidanslar da otel gibi hizmet vermeye başladı. Rezidansların piyasada aktif hal alması bütün kriterleri karşılayan ve turizme ciddi yatırımlar yapan insanları olumsuz etkiliyor. Çünkü bu durum haksız rekabet oluşturuyor. Bu yerler yeteri kadar denetlenmediği için vergi ödemesi de ya yapmıyor ya da daha az yapıyor. Bu yerler çoğunlukla vergisiz çalışıyor. Bu tarz önemli fuarlarda da bu yerlerde konaklamalar artıyor. Bu konuda belediyelerin ve valiliğin denetimlerini arttırmasını istiyoruz. Fuar dolayısıyla oteller yüzde yüz doldu. Ama bu sorun sürekli olarak sıkıntı yaratacak. Bu konuda yetkililerin gerekli denetimleri ve yasal tedbirleri almasını istiyoruz' diye konuştu.Hükümetin özellikle günübirlik evler ve rezidans adı altında günlük ve saatlik kiralanan konaklama alanları için yasal tedbirler oluşturması gerektiğine dikkat çeken İler, şöyle devam etti: 'Bu konuda Valiliğe de yazı yazdık. Valilik de bu konuda bir komisyon kurdu ve denetim yapıyor. Ancak bu denetimlerin daha sık ve çok olması gerekiyor. Bu konuda bütün gerekli birimlerden özveri bekliyoruz. Ortada bir haksız rekabet var. Bunun yanı sıra bu tür alanlar şehirlerin ve ülkemizin turizmdeki algısına da zarar veriyor. Bunun için bir an önce gerekli tedbirler alınmalı.'ITB Berlin Turizm Fuarı'na katıldığını ve bu fuarın dünya turizminin kalbi olduğunu söyleyen ETİK Başkanı Mehmet İşler, 'Fuarda 2018 yılında Avrupa'nın gözünü Türkiye'ye çevirdiğini gördük. Avrupalılar artık Türkiye'ye ve İzmir'e gelecek. Bu yıl itibariyle de başlıyor. Yani Almanya bu yıl Türkiye'ye geri dönecek. Türkiye ise 2015 turizmindeki rakamlarını 2018'de yakalamaya çalışacak. 2019'da ise geçeceğiz. Hedefimiz bu yönde. Türkiye turizminde şu an için 2 yıllık bir kayıp söz konusu. Bu kaybı bu yıl yakalayıp, önümüzdeki sene de geçeceğiz. Çünkü kaybettiklerimizi geri kazanmak adına bu yıl fiyatlarımızı düşürdüğümüz için cirolarımızda da ciddi bir kayıp yaşıyoruz. Turist sayısı anlamında yakalasak da kazanç anlamında yakalayamayacağız. Bu yıl ve önümüzdeki yıl başında çok sayıda tur operatör firması hem kapasite artırımına hem de yeniden seferlerine başlayacak. Kapasite artırımı ise İzmir özelinde olacak. Bu da 2018 yılında düşmeyi durdurduğumuzu ve 2019'da da yukarı çıkacağımızı gösteriyor. Türkiye'nin 2019 yılı için önü açık. Bunu net olarak söyleyebiliriz' dedi.İngiltereli Jet2holidays firmasının 2019 itibariyle birlikte İzmir'e haftada 8 uçak kaldıracağını belirten İşler, 'Bu durum İngilizlerin Ege'den vazgeçmediğini gösteriyor. Antalya'yı keşfettiler ama hala Ege'de devam ediyorlar. Dış pazar, Türkiye'den ve Ege'den hala vazgeçmedi. Haftada İngiltere'den 8 uçak kaldırmak çok ciddi bir turizm hamlesidir. Bu İngiliz pazarının Ege'de daha da güçlenmek istediğini gösteriyor. Bu bir berekettir. Turizmden geliri olan ve ekmek kazanan esnafımız için çok ciddi bir katkı olacak. Bu aynı zamanda turizme yatırımı da arttıracak. Çünkü bu çok önemli bir hamle olacak. Bu hamlelerin de önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.