Marble'ı yedirmeyiz!

İzmir'de yapılan mermer fuarının İstanbul ya da Antalya'ya taşınacağı iddiaları sürüyor. Mermer fuarının taşınması gibi bir durum olmadığını vurgulayan EİB Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 'Mermer fuarının İzmir'den taşınması gibi bir durum söz konusu değil. Özel şirketler bu alandaki ranttan dolayı bu fuarı İstanbul'a taşımak istiyor' dedi

Ali Budak- Geçtiğimiz günlerde her yıl İzmir'de gerçekleştirilen 'Ranttan dolayı taşınmak isteniyor'

Mermer fuarının İzmir'den hemen taşınması gibi bir durum olmadığına vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 'Bu fuarın taşınmasıyla ilgili İstanbul'daki özel fuar şirketlerinin çok ciddi bir talebi var. Şirketler bu fuarcılık alanındaki rantı kendilerine çevirmeye çalışıyor. Çünkü çok ciddi bir rant var. Düşünün bin 500'ün üzerinde standın olduğu bir durumdan söz ediyoruz. Ortada bir ticaret olduğu için bu anlaşılır bir durum.

'25 yıllık emeği ve İzmir'i bitirmektir'

'Ekonomi Bakanlığı'nın sektörlerle ilgili yapmış olduğu çalışmada fuarın gitmesiyle EİB olarak kaybedeceklerimizi belirttik' diyen Kaya, şunları söyledi: Burada sadece madenciler kaybetmiyor. EİB'in gücünü de zayıflatacak. Özelde de Ege Maden İhracatçıları Birliği'ni olumsuz etkileyecek. Dünya'da da bunun örnekleri var. Önemli fuarların taşınması dünya merkezi fuarcılığı da bitirebiliyor. Türkiye Mermer ve Doğaltaş Üreticileri Birliği eğer İstanbul'a giderse Dünyanın 2'ncisi olan İzmir Fuar'ın da atıl hale gelmesine yol açabilir. Özelde İzmir kaybediyor diye görünebilir ama Türkiye kaybediyor. Çünkü 25 yıllık bir emekten söz ediyoruz. Burada herkesin emeği var. İzmir mermer fuarı dünyanın 2'nci fuarıdır. Hem hükümete hem bakanlığa hem de TİM' ihracat rakamlarını, kümelenmeyi sunduk. Fuarın İstanbul'a taşınması demek mermerde dünyanın 2'nci fuarı olan İzmir'i bitirmektir.

İZFAŞ, stant zamlarını geri çekti

Son durumda yaşananlardan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de ciddi destek aldıklarını söyleyen Kaya, 'İZFAŞ'tan da son derece önemli destekler görüyoruz. Bu taşınma sürecine onlar da karşı olduklarını bildirdi. Bu duruma EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'dan da ciddi destek gördük. Hatta girişimiyle fuardaki stant fiyatlarına getirilen zam geri çekildi. Zammın geri çekilmesiyle taşınması için üretilen fiyatların yüksek olduğu argümanları da geçerliliğini yitirmiş oldu' diye konuştu.

'İzmir fuarı demek Türkiye demektir' diyerek konunun önemine dikkat çekmek istediğini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'deki bütün üyeler bir araya geliyor ve 25 yıllık çalışma sonucu dünyanın 2'nci fuarını olmanın keyfine varamadan fuarın taşınması için çalışılıyor. Fuar İzmir'den giderse 25 yıllık emek çöpe atılır. Dolayısıyla bu emeklerin boşa gitmemesi adına çalışmamız gerekiyor. Burada İzmir basınına da çok iş düşüyor. Hükümetimiz ve bakanlığımız bugüne kadar somut ve ayakları yere basan hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Hükümetimizin bu konuda da aynı duyarlılığı göstereceklerine inancımız tam. Yetkililerden şu ana kadar da taşınacağıyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadık. Bu alandaki bütün mermer ve doğal taş üreticileri olarak fuarın İzmir'de kalmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hemfikir ve tek yüreğiz.

Sevgi Yolu'nda başladı

İstanbul ve Antalya mermer fuarı için yıllardır mücadele ettiğini söyleyen Taşpınar Granit ve Mermer Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, 'Bu mermer fuarı Alsancak Sevgi Yolu ile başladı. O sokakta başlayan bu fuar, bugün dünyanın 3 fuarından biri oldu. Öyle kolay kolay kaybedilemez. Burada İzmir'deki her kesime görev düşüyor. Bu konuda mücadele etmeli ve sahip çıkmalıyız. Hatta diğer fuarları da destekleyip, İzmir'in fuarlar kenti olma vizyonuna katkıda bulunulmalı. Bunun dışında mermer fuarı İstanbul'a giderse elimizdeki en önemlisi gücü de kaybetmiş olacağız. İzmir'in fuarına sahip çıkılması adına İzmir milletvekillerine de çok büyük görev düşüyor. İzmir'e yaptığı katkılar ortadadır. Bu fuara İzmir'in sahip çıkması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Çin'e 1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin yurtdışından mermer aldığı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: Çin'e 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz ama 32 milyon dolarlık ithalatımız var. Bu da sadece granittir. Yalnız bu ithalat ürünlerimiz de işlenmiş ihraç ürünlerimiz değil. Dünya'nın diğer ülkelerinde üretilen farklı mermerleri ithal ediyoruz. Söylenenler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Doğru fiyatlarla blok mermer ve doğal taş satışı yapıyoruz. Doğru yaptığımız için de dünyada tanınıyoruz ve alanda çok etkiliyiz. Kesinlikle sattığımız bloklarımızı işlenmiş olarak geri almıyoruz. Bu gerçeği yansıtmıyor. Tamamen yalan. - Geçtiğimiz günlerde her yıl İzmir'de gerçekleştirilen mermer fuarı nın Antalya ya da İstanbul'a taşınacağı iddiaları gündeme geldi. ' Marble İzmir'in göz bebeği' diyen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknoloji Fuarı'nın İzmir'in gözbebeği olduğunu ve sahip çıkmak için bütün desteği vereceklerini söyledi. Yorgancılar, şöyle konuştu: Fuar 4 gün sürüyor. Kurulum ve toplanmayla birlikte şehre 10 günlük geliri oluyor. Taksi, otel, restoran gibi tümüyle bakılınca İzmir'e muazzam gelir getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yeni fuar alanında yıl boyunca bu ölçekte 30 fuarın yapıldığı durumda İzmir'e yapacağı katkıyı düşünün. Mermer fuarını başka şehirlere almak isteyen şirketler var. Muhtelif yöntemlerle bu fuarı buradan uzaklaştırmak istiyorlar. Başka sektörde başka bir fuar yapın. Bu sektörde dünyada fuar yapan ve marka olmuş 3 şehir var biri de İzmir. Mermer fuarını İzmir'de devam ettirmeye gayret edeceğiz' dedi.Mermer fuarının İzmir'den hemen taşınması gibi bir durum olmadığına vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 'Bu fuarın taşınmasıyla ilgili İstanbul'daki özel fuar şirketlerinin çok ciddi bir talebi var. Şirketler bu fuarcılık alanındaki rantı kendilerine çevirmeye çalışıyor. Çünkü çok ciddi bir rant var. Düşünün bin 500'ün üzerinde standın olduğu bir durumdan söz ediyoruz. Ortada bir ticaret olduğu için bu anlaşılır bir durum.'Ekonomi Bakanlığı'nın sektörlerle ilgili yapmış olduğu çalışmada fuarın gitmesiyle EİB olarak kaybedeceklerimizi belirttik' diyen Kaya, şunları söyledi: Burada sadece madenciler kaybetmiyor. EİB'in gücünü de zayıflatacak. Özelde de Ege Maden İhracatçıları Birliği'ni olumsuz etkileyecek. Dünya'da da bunun örnekleri var. Önemli fuarların taşınması dünya merkezi fuarcılığı da bitirebiliyor. Türkiye Mermer ve Doğaltaş Üreticileri Birliği eğer İstanbul'a giderse Dünyanın 2'ncisi olan İzmir Fuar'ın da atıl hale gelmesine yol açabilir. Özelde İzmir kaybediyor diye görünebilir ama Türkiye kaybediyor. Çünkü 25 yıllık bir emekten söz ediyoruz. Burada herkesin emeği var. İzmir mermer fuarı dünyanın 2'nci fuarıdır. Hem hükümete hem bakanlığa hem de TİM' ihracat rakamlarını, kümelenmeyi sunduk. Fuarın İstanbul'a taşınması demek mermerde dünyanın 2'nci fuarı olan İzmir'i bitirmektir.Son durumda yaşananlardan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de ciddi destek aldıklarını söyleyen Kaya, 'İZFAŞ'tan da son derece önemli destekler görüyoruz. Bu taşınma sürecine onlar da karşı olduklarını bildirdi. Bu duruma EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'dan da ciddi destek gördük. Hatta girişimiyle fuardaki stant fiyatlarına getirilen zam geri çekildi. Zammın geri çekilmesiyle taşınması için üretilen fiyatların yüksek olduğu argümanları da geçerliliğini yitirmiş oldu' diye konuştu.'İzmir fuarı demek Türkiye demektir' diyerek konunun önemine dikkat çekmek istediğini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'deki bütün üyeler bir araya geliyor ve 25 yıllık çalışma sonucu dünyanın 2'nci fuarını olmanın keyfine varamadan fuarın taşınması için çalışılıyor. Fuar İzmir'den giderse 25 yıllık emek çöpe atılır. Dolayısıyla bu emeklerin boşa gitmemesi adına çalışmamız gerekiyor. Burada İzmir basınına da çok iş düşüyor. Hükümetimiz ve bakanlığımız bugüne kadar somut ve ayakları yere basan hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Hükümetimizin bu konuda da aynı duyarlılığı göstereceklerine inancımız tam. Yetkililerden şu ana kadar da taşınacağıyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadık. Bu alandaki bütün mermer ve doğal taş üreticileri olarak fuarın İzmir'de kalmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hemfikir ve tek yüreğiz.İstanbul ve Antalya mermer fuarı için yıllardır mücadele ettiğini söyleyen Taşpınar Granit ve Mermer Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, 'Bu mermer fuarı Alsancak Sevgi Yolu ile başladı. O sokakta başlayan bu fuar, bugün dünyanın 3 fuarından biri oldu. Öyle kolay kolay kaybedilemez. Burada İzmir'deki her kesime görev düşüyor. Bu konuda mücadele etmeli ve sahip çıkmalıyız. Hatta diğer fuarları da destekleyip, İzmir'in fuarlar kenti olma vizyonuna katkıda bulunulmalı. Bunun dışında mermer fuarı İstanbul'a giderse elimizdeki en önemlisi gücü de kaybetmiş olacağız. İzmir'in fuarına sahip çıkılması adına İzmir milletvekillerine de çok büyük görev düşüyor. İzmir'e yaptığı katkılar ortadadır. Bu fuara İzmir'in sahip çıkması gerekiyor' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin yurtdışından mermer aldığı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: Çin'e 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz ama 32 milyon dolarlık ithalatımız var. Bu da sadece granittir. Yalnız bu ithalat ürünlerimiz de işlenmiş ihraç ürünlerimiz değil. Dünya'nın diğer ülkelerinde üretilen farklı mermerleri ithal ediyoruz. Söylenenler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Doğru fiyatlarla blok mermer ve doğal taş satışı yapıyoruz. Doğru yaptığımız için de dünyada tanınıyoruz ve alanda çok etkiliyiz. Kesinlikle sattığımız bloklarımızı işlenmiş olarak geri almıyoruz. Bu gerçeği yansıtmıyor. Tamamen yalan.