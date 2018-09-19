Markette ürünlerin fiyatı bir yılda nasıl değişti?

Sosyal medyada yayınlanan bir video, bir yılda ürünlere gelen zamları gözler önüne seriyor

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:37

Türkiye aylardır döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle ekonomik krizle boğuşuyor. İthalata bağlı sektörler durma noktasına gelirken üretimde de yavaşlamalar yaşanıyor.

Bu durum market raflarına, pazar tezgahlarına zam olarak yansıyor. Yine ezilen vatandaş oluyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 1 yılda ürünlere nasıl zamlar yapıldığı gözler önüne seriliyor. Bazı ürünlerde yüzde 130’a varan zamlar varken enflasyonun da nasıl yüzde 18’de kaldığı sorgulanıyor.

Etiketler; #zam #gıda zamları #döviz
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