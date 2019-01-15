Mehmet İşler: Turizme neden teşvik yok?

Turizm sektörünün finansal kaynaklara ulaşmakta güçlük çektiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Sektörde bıçak kemiğe dayandı. Bu sektör çökerse bir çok sektör bunun altında kalabilir" dedi.

Sektörün ayakta kalabilmesi için finansal sorunlarının çözümlenmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan İşler, "Otomotivde, beyaz eşyada, mobilyada, inşaatta ve konutta var da neden turizmde teşvik yok?" diye sordu.

Turizm gözardı ediliyor

Hükümetin enflasyonla mücadele programı kapsamında otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut sektörüne birtakım teşvikler getirildi. Konut satışında KDV oranları yüzde 18'den 8'e, tapu harçları yüzde 4'den 3'e indirildi. Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inerken beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı. 1600 CC altında silindir hacmine sahip motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi. Ticari araçlarda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi öngörüldü. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, piyasaların canlanmasını hedefleyen teşvikler birbiri ardına açıklanırken turizm sektörünün göz ardı edildiğini söyledi.

Yeni yükler geldi

Diğer sektörler desteklenirken turizm sektörüne yönelik teşviklerin geri alındığını ve yeni yükler getirildiğini belirten İşler, "Otomotivde, beyaz eşyada, mobilyada, inşaatta ve konutta var da neden turizmde teşvik yok?" diye sordu ve şu görüşleri dile getirdi: "Turizm sektörü 2016 ve 2017 yıllarındaki daralmadan sonra 2018 yılında yeniden yükselişe geçti. Sektöre moral vermek ve motivasyonu arttırmak için 'Sektör iyiye gidiyor, yaralarımızı sarıyoruz, toparlanıyoruz' dedikçe sanki suç işlemişizcesine üzerimize gelindi. Sektöre tanınan haklar, zar zor sağlanan teşvikler bir bir elinden alınmaya başladı. Çevreye duyarlı yeşil yıldız belgeli konaklama tesislerine sağlanan elektrik indiriminin geri alınması buna bir örnek."

2014'ün uzağındayız

Turizm sektörünün kaynakları ve gücü 2016 ve 2017 yıllarına göre iyi olduğunu, ancak daha dört yıl önceki rakamları, 2014 yılının rakamlarını bile yakalayamadıklarını anlatan Mehmet İşler, "Turizmde turist sayısından çok, turizmden sağlanan gelir önemli. 2014 yılında 800 - 900 dolar düzeyindeki kişi başına gelir şu gün için 600 dolara geriledi" dedi. Turizm sektörünün finansal kaynaklara ulaşmakta güçlük çektiğini belirten İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörün acil çözüm bekleyen finansman sorunları var. Devlet tahsisli arazileri satın alma fırsatı tanıdı, sektör elindeki parayı götürdü oraya verdi. İmar barışından yararlanmak için eldeki kaynaklar kullanıldı. Sektörün yeni yatırımlara ve yenilenmelere ihtiyacı var. Bunun için kaynak bulmakta zorlanıyoruz. Döviz kazandırıcı faaliyetle bulunan ve ihracatçı sayılan turistik tesisler Türk Eximbank tarafından destekleniyor. Turizm sektörüne döviz bazlı kredi limitlerini açan banka yönetimine, Genel Müdür Sayın Adnan Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Ancak kapsam dışı kalan tesisler, özellikle şehir otelleri bankalardan kredi sağlamakta güçlük çekiyor. Bankalar kredi vermekte nazlanıyor, güçlükle kredi veriyor ve ağır davranıyor." n Burcu Özkan

54 sektöre etkisi var

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, yerinde hizmet ihraç ederek döviz girdisi sağlayan, cari açığın kapatılmasında önemli payı olan, ciddi boyutta istihdam yaratan, 54 yan sektörü besleyen turizm sektörünün rekabetçi gücünü koruyabilmesi ve ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. "Sektör elindeki kaynakları verirken, bir yandan elinden teşvikler gidiyor bir yandan da kaynak bulmak konusunda sıkıntıya düşüyor. Sektörde bıçak kemiğe dayandı" diyen İşler, şu görüşleri dile getirdi: "Turizm sektörü sürekli veren bir sektör. Biz, 'İyiye gidiyoruz' dedikçe omuzuna omuzuna basılan bir sektör haline geliyor. Bir de sektörde Katma Değer Vergisi'nin arttırılacağı söylentileri kulağımıza geliyor. KDV oranının arttırılacağını duyuyoruz. Artık turizm sektörünün üstüne bindirilecek her yük bu sektörün çökmesine neden olabilir. Bu sektör çökerse bir çok sektör bunun altında kalabilir. Turizm sektörü diğer sektörler gibi desteklenmesi gereken bir sektör."